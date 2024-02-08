Социальным проектам – поддержка президента

Импульс для развития

Ленинградская область входит в число регионов-лидеров по поддержке некоммерческих организаций (НКО). За последние годы финансирование этой сферы увеличилось почти в 4 раза. С 44,5 млн рублей в 2021 году до 149 млн рублей в 2024 году.

— Для Ленинградской области сегодня некоммерческий сектор является приоритетным. Как вы знаете, наша область стала первым субъектом, который закрепил свои обязательства перед НКО на несколько лет вперед, приняв Стратегические направления развития сектора социальных инициатив, — заявил Александр Дрозденко. — Хочу добавить, что все вы можете рассчитывать на нашу постоянную методическую помощь при реализации ваших проектов, подготовке отчётов, новых заявок. Мы будем с вами от первого до завершающего этапа каждого проекта. Вместе мы делаем общее дело — работаем на благо региона.

Неудивительно, что при таком подходе почти 1,5 млн жителей Ленинградской области, или около 70% населения являются участниками социальных проектов. А сами инициативы регулярно находят поддержку на самом высоком уровне. Так, с 2020 года на территории Ленобласти при поддержке Фонда президентских грантов реализовано 148 социальных проектов. Среди них – инициативы в сфере сохранения исторической памяти и культурного наследия, поддержки семей участников специальной военной операции, экологического просвещения и многое другое.

Наш культурный код

Проекты-победители 2023 года тоже представляют собой срез современной российской жизни. В приоритете – патриотические и социальные инициативы. Например, проект «Алёша сегодня», направленный на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Всё началось с небольшой патриотической акции в посёлке Плодовое Приозерского района. Местные добровольцы вместе со школьниками установили информационную табличку у памятника неизвестному солдату. С её помощью любой желающий может перейти на сайт, где рассказана история монумента, а также собраны архивные данные о погибших защитниках Ленинградской земли.

— К нам изначально обратились с просьбой озеленить территорию возле памятника Алёши. Впоследствии мы поняли, что про этот памятник в интернете нет никакой информации. Поэтому мы собрали сведения в архивах, даже нашли фотографии с открытия монумента, — говорит автор инициативы Александра Учар. — Наш «Алёша» — это собирательный образ всех героев прошлого и настоящего. Оказалось, что в Приозерском районе есть ещё несколько «безымянных» памятников, историю которых хочется донести и сохранить. Важно, что проект будет интересен и местным жителям, и школьникам, и туристам.

На средства федерального гранта активисты собираются запустить интернет-портал, на котором взрослые волонтёры и школьники Ленинградской области смогут собирать бесценные материалы о Великой Отечественной войне в привязке к конкретной местности. Будь то рассказы местных жителей, письма с фронта или архивные фото. К концу 2024 года на портале опубликуют информацию о шести памятных местах, а к 2025 году проект масштабируют на всю Ленинградскую область.

Тренер для всех

Проект «Социальный тренер» реализуется в Выборге. Он направлен на патриотическое, физическое и культурное воспитание трудных подростков. На протяжении нескольких месяцев молодые люди могут посещать секции по спортивной борьбе, кикбоксингу, кроссфиту — всё под контролем профессионального тренера.

— Вместе с другими отцами мы взяли шефство над детьми из неполных семей, сиротами. Создали тренировочную базу — так зародился проект «Социальный тренер». Наша цель — воспитать смелых молодых людей. Сейчас на нашем попечительстве 17 ребят из неблагополучных семей, которые бесплатно тренируются. Получив грант, мы сможем взять гораздо больше людей в группу, — рассказал руководитель проекта «Социальный тренер» Вячеслав Андреев.

Губернатор Ленобласти подчеркнул, что инициатива очень полезная, ведь важно перевести активность парней в правильное русло. В качестве антипримера привёл нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его сюжет разворачивается в 80-е годы, когда в Казани подростки, столкнувшись с идейным вакуумом, шли на улицы и формировали банды.

— Нужны правильные лидеры, а ребятам необходимо дать возможность выхлопа той энергии, которая есть у любого подростка, и это абсолютно понятно. Поэтому проект для меня очень интересный, очень важный. Главное, чтобы он был долгоиграющий, — добавил Александр Дрозденко, предложив внедрить подобную инициативу в других районах Ленобласти.

Добро идёт по кругу

Дом милосердия «Пятый угол» в Сосновом Бору в 2023 году получил грант губернатора Ленобласти, а теперь и Президентский грант. НКО продвигает проект «Программа социальной адаптации «Пятый угол», который помогает людям без определённого места жительства. Чаще всего это люди с инвалидностью или особенностями в развитии. Здесь они обретают новый дом.

Особую благодарность за системную поддержку директор автономной НКО по оказанию социальной помощи «Дом милосердия «Пятый угол» Ольга Павлова выразила Всеволожскому Мультицентру социальной интеграции. В качестве примера она привела историю мальчика-сироты, который приехал на обучение в Петербург и в результате несчастного случая оказался парализован в 22 года.

— Он — боец. Не скрою, очень тяжело давалось решение взять его в Мультицентр социальной и трудовой интеграции, потому что часть преподавателей и врачи говорили, что это дело очень сложное. Но ключевым оказалось само желание молодого человека — биться за свою жизнь, — подчеркнул глава 47 региона.

В итоге парень смог в значительной степени восстановиться, обрести себя в жизни, нашёл новых друзей.

В настоящее время в приюте постоянно проживает около 50 человек. На средства президентского гранта авторы проекта разработали для своих подопечных комплекс тренингов, включая групповые и индивидуальные занятия с психологом и вовлечение в добровольческие акции. Теперь вчерашние бездомные сами смогут влиться в жизнь благотворительных организаций и помогать тем, кто сегодня сталкивается с жизненными трудностями.

Ксения Бондаренко

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Федеральную поддержку получили 26 ленинградских инициатив.

Фонд президентских грантов: 19 социальных проектов на сумму более 27 млн рублей

Фонда культурных инициатив: 7 проектов в сфере культуры на сумму 14.5 млн рублей