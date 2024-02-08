Жизнь после блокады

Наша общая память

В центре выставочного зала установлены два стенда в виде крупных архивных шкафов с выдвижными ящиками. Каждый гость экспозиции может заглянуть внутрь и познакомиться с уникальными документами: агитационными листовками, передовицами газет, военными картами середины сороковых годов прошлого века.

Особый акцент организаторы выставки сделали на «микроистории» — личной жизни ленинградцев, переживших блокаду и оккупацию Ленинградской области. Сразу несколько стендов занимают их письма, дневники, мемуары. В этих документах, как в маленьких зеркалах, отражается великая эпоха, к которой так важно прикоснуться в год 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

— Выставка показывает, что происходило на нашей территории после освобождения от фашистской блокады. Именно 47-й регион обеспечивал жизнеспособность Ленинграда: продуктами, ресурсами и энергией; он стал местом развития промышленного и сельского хозяйства. Кроме того, именно Ленинградская земля обеспечивала работу госпиталей Ленинградского фронта до окончания войны — говорит директор ГБУК ЛО «Музейное агентство» Леся Колесникова.

Представлена здесь и жизнь переселенцев — людей, которые в первые послевоенные годы переезжали в Ленинградскую область со всех концов Советского Союза. Они селились на территориях, отошедших нашей стране после подписания мира с Финляндией в 1944 году. Из дневников и писем мы видим — жизнь переселенцев была непростой. С нуля создавались рабочие бригады и артели, жители южных регионов с трудом привыкали к северному климату… Однако благодаря их труду на севере Ленобласти за считаные месяцы возникли новые колхозы и предприятия, многие из которых служат стране и по сей день.

По пути со знанием

В день открытия выставки посетителей ждала необычная экскурсия, организованная Российским обществом «Знание». Экскурсоводом для всех гостей выставочного зала стал зампред правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Своё выступление Владимир Олегович начал с личной истории.

— Для меня в своё время — в начальных классах — было открытием, когда моя бабушка, которой недавно исполнился 91 год, показала свидетельство о рождении. Она родилась в деревне на границе Новгородской и Тверской областей, а в документе между тем было отмечено, что в Ленинградской области. И я её спрашивал: «Почему Ленобласть?». Вот так я и узнал, что 47 регион начиная с 1927 года занимал другую площадь, нежели сейчас — в неё входили нынешние территории Новгородской, Псковской и Мурманской областей, — рассказал Владимир Цой.

В подтверждение своих слов Владимир Олегович показывает на архивные карты, представленные здесь же. Советско-финляндская война, битва за Карельский перешеек, фашистская оккупация и Великая Победа… Границы нашего региона менялись из года в год, свой «кусок» от них пытались оттяпать и северные, и западные соседи, однако советский народ выстоял — и сумел отстоять суверенитет своего государства.

— Наверное, сложно найти место на карте СССР и России, которое бы вынесло столько тягот войны, особенно с точки зрения гражданского населения, — подытожил Владимир Цой. — И каждый раз, говоря об освобождении Ленинграда, мы должны помнить об этих людях, остававшихся в тылу. О том, что без них было бы невозможно дальнейшее восстановление народного хозяйства Ленинградской области.

История в твоих руках

Помимо архивных документов на выставке представлено немало ценных предметов быта. Мне запомнился финский клад — фарфоровый сервиз, закопанный в землю у деревни Хуухти (нынешнее Сосново). Посуда тонкой работы осталась целой, несмотря на всё, что ей довелось «пережить». А ещё лопата и мешок картошки – глядя на которые, понимаешь, как трудно было переселенцам поднимать сельское хозяйство в наших северных краях.

Ценители и знатоки истории оценят представленный на выставке частный дневник, посвящённый походу по линии Маннергейма. Его сразу после окончания «зимней войны» организовали советские энтузиасты, которые исследовали финские оборонительные укрепления.

Все эти экспонаты, предоставленные музейными фондами Ленинградской области, дают посетителям возможность погрузиться в события 80-летней давности и разобраться в том, что изменилось в жизни региона за четыре военных года.

Посетить выставку Музейного агентства Ленинградской области можно до 12 мая 2024 года по адресу: Санкт-Петербург, улица Смольного, 3 (Выставочный зал Ленинградской области «Смольный»).

Ксения Бондаренко, фото автора