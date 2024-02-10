Памяти Сергея Макарова

В статье «Крылатый витязь» журналиста газеты «Гатчинская правда» Ольги Кряжевой, лично встречавшейся с родителями героя (г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.7), рассказывается о жизни и подвиге Сергея Макарова.

Сергей Васильевич Макаров родился в 1919 году, в Смоленской области, в крестьянской семье. В 1932 году семья переехала в город Красногвардейск (ныне Гатчина) Ленинградской области.

Окончив 8 классов Гатчинской средней школы № 4, Сергей Макаров поступил на Ленинградский завод подъемно-транспортных сооружений имени С.М. Кирова учеником электромонтера. Овладев специальностью, перешел на фабрику «Красное знамя». Вот тут-то он и поставил перед собой цель стать летчиком. Вечерами без отрыва от производства учился в аэроклубе. Через некоторое время аэроклуб направил его в Чугуевскую военную летную школу на Харьковщину. Оттуда, как отличника, Сергея Макарова откомандировали в Кировабад изучать искусство высшего пилотажа. Так бывший гатчинский школьник стал военным летчиком.

Дома у родителей бывал редко. Последняя встреча с отцом и матерью состоялась в 1940 году.

Краевед Александр Кузнецов, изучающий биографию героя, рассказывает:

- С июля 1941 года младший лейтенант Сергей Васильевич Макаров находился в действующей армии. Сражался в составе 122-го истребительного авиационного полка, в отдельной авиационной эскадрилье, затем - в 180-м истребительном авиационном полку.

Летая на И-16 и МиГ-3, сражался в небе Смоленщины, над Подмосковьем, на Калининском фронте. С первых вылетов показал себя смелым, не знающим страха, умелым и грамотным воздушным бойцом. Уже в сентябре 1941 года был награжден орденом Красного Знамени.

От боя к бою росло воинское мастерство молодого летчика - истребителя. К ноябрю 1941 года он был уже одним из лучших асов полка.

К 26 января 1942 года командир звена 180-го истребительного авиационного полка (46-я смешанная авиационная дивизия, Калининский фронт) лейтенант С. В. Макаров совершил 260 успешных боевых вылетов. Проведя 35 воздушных боев, сбил лично 10 самолетов противника и 13 - в группе с товарищами. Многократно участвовал в штурмовках скоплений вражеских войск, подбил и сжег 27 автомашин, подавил две зенитно-пулеметные точки и нанес противнику большой урон в живой силе и технике.

10 февраля 1942 года под Ржевом разгорелся воздушный бой. В этот день фашистские пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87», численностью 15-20 самолетов, бомбили боевые порядки частей, удерживающих коридор, который разделял оленинскую и ржевскую группировки. Навстречу вражеским самолетам устремились краснозвездные истребители. Звено вел лейтенант Сергей Макаров. Макаров первым атаковал ведущего «Юнкерса». Очередь… еще… еще. Огненный бисер снарядов прошил «Ю-87», который оставляя за собой смолянисто-черный шлейф дыма врезался в землю. Три «Юнкерса» были сбиты его товарищами.

Потеряв ведущего, боевой строй вражеских самолетов сломался. Они, беспорядочно сбрасывая 500-килограмовые фугасные бомбы, повернули обратно. В это время появилась большая группа фашистских истребителей «Мессершмиттов – 109». На Макарова сразу навалились четыре «Мессера». Два из них он сбил. Гитлеровцам удалось зажечь машины его боевых товарищей. Макаров сражался один. Кончились боеприпасы, на исходе было горючее. Фашистские истребители приблизились к изрешеченному «ястребку» и почти в упор ударили очередями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 Мая 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Макарову Сергею Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Сергей Макаров награжден орденами: Ленина и Красного Знамени.

Есть в деревне Бахмутово в 22 км от Ржева братская могила. Местные жители и их дети бережно ухаживают за нею. Рядом с высоким памятником, под которым лежат погибшие советские воины, установлена мемориальная доска, на ней фотография и имя - Сергей Васильевич Макаров.

Но не только в надмогильной надписи увековечен подвиг героя летчика. Он увековечен на мемориальной доске, которая 20 лет назад была установлена на фасаде Гатчинской школы №4 и после реновации школы обязана вернуться на место, и в памяти народной. И пусть кто узнает об этом сегодня, запомнит имя Сергея Макарова, чье детство и юность протекали в нашем городе.