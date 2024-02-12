Прокуратура защищает жителей от мошенников

Гатчинским городским прокурором Сергеем Бажутовым по факту хищения у пенсионеров денежных средств путем мошенничества с помощью телефона приняты меры судебной защиты потерпевших, относящихся к социально уязвимой категории граждан.

В ходе предварительного расследования уголовных дел установлена личность владельцев банковских счетов, на которые потерпевшие, будучи введенные в заблуждение по телефону, перевели принадлежащие им денежные средства.

В целях защиты имущественных прав потерпевших Гатчинским прокурором в суд направлены 2 исковых заявления о взыскании в их пользу с владельцев счетов неосновательного обогащения в размере 500 тыс. рублей.

Решением суда иски городского прокурора удовлетворены в полном объеме.

Фактическое восстановление прав граждан в данном направлении находится на личном контроле прокурора области.