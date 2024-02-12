В достижении новых высот

Марина Юнусовна родилась в Гатчине, окончила Гатчинскую школу №4. Выбор будущей профессии для нее не был случайным. Она с детства мечтала открывать маленьким школьникам дверь в мир знаний. На этом пути решающее значение для нее имели годы учебы в Гатчинском педагогическом училище (1979-1983 годы). В этой «кузнице педагогических кадров» студенты всегда окружены заботой и находятся под чутким влиянием опытных педагогов. Для Марины Юнусовны таким наставником стала классный руководитель Марина Константиновна Владимирова, заслуженный учитель школы РСФСР, кавалер ордена Ленина, преподаватель-методист дисциплин филологического цикла.

М.К. Владимирова не ограничивалась лишь преподаванием своих дисциплин. Главное внимание она уделяла формированию у воспитанников профессионально важных качеств, необходимых для становления будущего учителя. В таком подходе заключена педагогическая традиция старейшего учебного учреждения среднего профессионального педагогического образования России, передаваемая через поколения. И эта духовная связь с классным руководителем, который давно находится на заслуженном отдыхе, но внимательно следит за успехами своих выпускников, поддерживается и по сей день.

Свою самостоятельную педагогическую деятельность Марина Юнусовна начала в 1983 году учителем начальных классов Яблоницкой средней школы Волосовского района.

Жизнь многообразна, и ищущему творческому человеку всегда дает возможность для самореализации. В последующие 37 лет Марина Юнусовна работала учителем начальных классов в школах Гатчины и Гатчинского района, а затем и на руководящих должностях.

В 2012 году она возвращается в альма-матер как директор базовой школы колледжа, а в 2013 году принимает руководство педагогическим колледжем. С этого момента начинается самый ответственный период ее профессиональной деятельности. Ведь что такое педагогический колледж сегодня? Это коллектив из 180 педагогических работников и сотрудников, 750 студентов, обучающихся по шести специальностям, 300 учащихся базовой школы.

Для того, чтобы успешно руководить такой большой командой, надо обладать высокими организаторскими способностями и творческим подходом к делу. И слово «успешно» здесь употреблено не случайно. Достаточно посмотреть на основные достижения колледжа последних лет:

- 2014-2022 годы – преподаватели колледжа становятся лауреатами и победителями областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года»;

- 2015-2023 годы – образовательная организация признана лучшей в Ленинградской области, развивающей физкультуру и спорт;

- на протяжении семи лет колледж является площадкой региональных чемпионатов по стандартам «Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)» и «Профессионалы» в Ленинградской области по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес», в которых студенты колледжа становятся призерами и победителями;

- системно и целенаправленно проводится работа по улучшению учебно-материальной базы, условий проживания в общежитии (в 2023 году введено в эксплуатацию новое общежитие на 300 мест, проведена реконструкция стадиона для занятий студентов легкой атлетикой);

- организовано и успешно осуществляется социальное партнерство с педагогическими колледжами России и Республики Беларусь, в рамках которых проводятся совместные конференции, стажировки педагогических работников и студентов, студенты участвуют в конкурсах профессионального мастерства.

Безусловно, во всех успехах и достижениях колледжа есть большая доля организаторского таланта его руководителя. Поэтому закономерным является то, что за достигнутые результаты в педагогической деятельности, в эффективном руководстве коллективом Марине Юнусовне Воронцовой объявлены благодарность комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, благодарность губернатора Ленинградской области, вручены почетная грамота комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».





Поздравляем!

Первого сентября 2010 года Вырицкая школа распахнула двери не только для 105 своих первоклассников, но и для нового заместителя директора по учебно-воспитательной работе Марины Юнусовны Воронцовой.

Кто отработал в школе хотя бы год, хорошо знает, насколько эта работа вне временных рамок: иногда начинается слишком рано, а порой можно задержаться допоздна, да так, что дорога от Вырицы до Гатчины может показаться вечностью. Марина не унывала и освоила новый вид деятельности – села за руль персонального автомобиля.

Какие бы сложности ни случались в ее жизни и чем бы ей ни приходилось заниматься, она всегда сохраняла чувство собственного достоинства и никогда не боялась брать на себя ответственность. Никакого высокомерия, гордыни и тщеславия. Только высочайший профессионализм и огромное трудолюбие всегда были визитной карточкой Марины Юнусовны.

И в эти дни, поздравляя с замечательным юбилеем, коллектив Вырицкой школы благодарит Вас за два года интересной и яркой совместной работы.

Лариса Михайловна Неилко, директор Вырицкой школы 2009-2020 г.

Уважаемая Марина Юнусовна! Примите искренние поздравления с замечательным событием!

Вы являетесь символом профессионализма и трудолюбия среди директоров средних профессиональных организаций России. Ваши лидерские качества, умение работать в команде и опыт делают Вас идеальным руководителем одного из старейших колледжей России. Ваша энергия, инициатива, умение находить компромиссы и стремление к развитию вдохновляют и обеспечивают продуктивное сотрудничество во многих совместных мероприятиях и проектах, и не только в рамках взаимодействия Совета директоров.

Именно под Вашим руководством коллектив колледжа стремится занимать лидирующие позиции в сфере среднего профессионального образования. Рада, что имею возможность общения и сотрудничества с такой талантливой, мудрой женщиной и опытным профессионалом, как Вы.

Пусть Ваш жизненный путь будет ярким, интересным и наполненным запоминающимися и радостными событиями. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

С уважением, Анфиса Григорьевна Залялова, кандидат педагогических наук, председатель некоммерческого партнерства «Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан», директор ГАПОУ СПО «Казанский педагогический колледж»

Уважаемая Марина Юнусовна!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Позвольте выразить Вам слова благодарности за многолетнее сотрудничество в сфере профессионального образования, в установлении и укреплении дружеских связей между преподавателями и обучающимися колледжей Беларуси и России, что открывает новые ориентиры развития среднего специального педагогического образования.

За годы нашего сотрудничества мы имели возможность обмениваться лучшими образцами педагогического мастерства и искусства управления в сфере образования. Наши колледжи твердо стоят на позициях патриотизма, сохранения и продолжения национальных традиций в педагогике.

От имени педагогического коллектива Минского городского педагогического колледжа, от себя лично желаю Вам творческого вдохновения, неиссякаемой энергии, профессионального оптимизма! Пусть Ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, а опыт и интуиция подскажут новые цели!

Екатерина Александровна Петруцкая, кандидат педагогических наук, директор государственного учреждения образования «Минский городской педагогический колледж»

Утро. Звенит звонок. Школьники и студенты торопятся занять свои места, погружаясь в неповторимую школьную и студенческую атмосферу. Все радует глаз, все подчинено главной цели – создать для ребят идеальные условия для учебы и отдыха. А главный вдохновитель всех дел нашей школы и колледжа, творческий наставник коллектива, его душа – директор Марина Юнусовна Воронцова.

Ее уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы. Горжусь, что училась в колледже, а теперь работаю под руководством такого замечательного человека, профессионала своего дела.

Марина Юнусовна необыкновенная, обаятельная и прекрасная женщина. Своей интеллектуальностью, умением слушать и слышать другого человека она сумела создать вокруг себя атмосферу взаимопонимания и творчества.

От всей души поздравляем с Днем рождения, желаем нашему руководителю новых побед, свершений и достойной оценки ее труда.

Счастья Вам, дорогая Марина Юнусовна!

Дарья Николаевна Щербакова, учитель базовой школы

Каждый человек в любом возрасте хочет быть на кого-то похожим. Маленький ребёнок – на маму или папу, первоклассник – на первую учительницу, школьники и студенты – на своих преподавателей и наставников. Мы же, молодые учителя, конечно, смотрим на своих коллег. В Гатчинском педагогическом колледже и базовой школе трудятся необыкновенные люди, с которыми нам посчастливилось познакомиться в студенческие годы, а сейчас работать в одном коллективе. Особым примером для нас является наш талантливый руководитель – Марина Юнусовна Воронцова.

Марина Юнусовна – ответственный и строгий, но отзывчивый и доброжелательный человек, всегда готовый помочь и поддержать в трудную минуту, дать профессиональный и дружеский совет. Она отличается интеллигентностью, высокой культурой, уверенностью и справедливостью.

Марина Юнусовна! От всей души желаем Вам новых побед, воплощения в жизнь всех планов и начинаний, и заслуженно высокой оценки Вашего труда. Пусть Ваш талант, доброта и душевная щедрость еще долгие годы остаются маяком для всего коллектива преподавателей и студентов. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения!

Зинаида Владимировна Никитина, учитель базовой школы

Поздравления от студентов

Дорогая, уважаемая, любимая наша Марина Юнусовна!

Вы, как настоящий капитан, который уверенно ведет корабль только вперед, умело обходя подводные течения и рифы, преодолевая грозы и штормы! Именно поэтому наш колледж с каждым годом процветает, а вместе с ним и мы, его студенты. Пусть работа и дом, гармонично перетекая друг в друга, дарят Вам комфорт и уют! Пусть планы осуществляются, мечты сбываются, здоровье крепнет с каждым днем!

Анастасия Баранова

В этот замечательный день поздравляю Вас от всего сердца с Днем рождения! Желаю долгих лет благополучной деятельности и процветания, высоких успехов и целеустремленности, уважения коллег и прилежных студентов, большой гордости и огромного счастья, интересных замыслов и правильных решений, доброты души и удачи! Спасибо за Вашу работу, за Ваше трудолюбие, которое служит примером для всех студентов.

Наталья Зверева

Поздравляем Вас с Днем рождения! В этот прекрасный день желаем, чтобы рядом всегда были близкие и любимые сердцу люди. Пусть сегодня прозвучат самые теплые поздравления. Пусть благополучие и удача будут верными спутниками, а здоровье и силы – всегда в достатке. Пусть жизнь будет наполнена только светлыми красками. Все самые заветные мечты пусть исполняются и появляются новые цели. Желаем множество интересных путешествий, ярких эмоций!

Спасибо за все то, что вы делаете для нас!

Арина Кузнецова

Позвольте выразить Вам самые искренние поздравления с Днем рождения! Вы являетесь исключительным лидером и великолепным директором. Ваш энтузиазм и преданность нашему колледжу вдохновляют и мотивируют нас каждый день. Благодаря Вашему мудрому руководству, наш колледж стал местом, где студенты не только получают знания, но и черпают вдохновение и реализуют возможности для своего развития.

Мы ценим Вас как профессионала, который всегда стремится к совершенству. Ваше присутствие и поддержка важны для каждого из нас.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, любви и успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть каждый Ваш день будет наполнен радостью, достижениями и новыми свершениями.

С наилучшими пожеланиями, студенты Вашего колледжа!

Валерия Ламанова

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем бесконечного вдохновения и удачи в реализации всех планов. Пусть каждый Ваш день будет наполнен радостью и улыбками!

Спасибо за Ваше трудолюбие, за мудрое руководство и за то, что Вы делаете наш колледж лучшим местом для учебы и развития. Пусть Ваш авторитет и пример станут для студентов и педагогов вдохновением на новые свершения.

С наилучшими пожеланиями, Дарья Андреева