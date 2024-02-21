Народная помощь — защитникам Отечества

«Ленинградский тыл»

Организация начинала свой путь с Гатчины, постепенно расширяясь и открывая филиалы в других городах региона. Главное направление работы фонда — ​сбор гуманитарной помощи и доставка в зону СВО. Волонтёры сами занимаются изготовлением стерильного материала. В этом им помогают медсёстры из ленинградских больниц. Подготовленные марли и операционные салфетки направляются в госпитали, медроты и медбатальоны в зоне СВО.

— Ещё мы оказываем психологическую помощь, — ​делится руководитель «Ленинградского тыла» Юлия Ногина. — ​Также наш фонд занимается поиском военных, пропавших в зоне СВО. К нам обращаются с разными запросами, и мы стараемся прий­ти на помощь каждому, никого не оставляя в беде.

Сейчас в фонде активно собирают постельное бельё для госпиталей, шьют флисовые кофты и маскировочные нашлемники, плетут маскировочные сети. В этом важном деле участвуют даже дети — ребята пишут письма и рисуют открытки бойцам.

— Очень важно помогать в такой трудный час тем, кто нас защищает. Люди понимают это — ​ими движет милосердие, так как у многих в зоне СВО находятся отцы, мужья, сыновья, друзья, — ​говорит Юлия Ногина.

«Ленинградский доброволец»

Принцип команды добровольцев — ​передавать всю помощь из рук в руки. Волонтёры поддерживают как мирных жителей, оказавшихся в зоне боевых действий, так и военнослужащих. Ежемесячно добровольцы отправляют в Донбасс колонны с гуманитарным грузом средним весом 50 тонн.

— В последние два месяца желающих стать частью нашей коман­­ды стало гораздо больше. Мы всегда открыты для общения, поэтому любой человек может позвонить и узнать, какая помощь нужна, — рассказала куратор сборов «Ленинградского добровольца» Марина Анатольевна.

В рамках последней акции — ​сбор новогодних подарков для Донбасса — волонтёры лично поздравляли детей, которые оказались в сложной ситуации. Груз доставлял настоящий праздничный десант из десятков Дедов Морозов и Снегурочек.

— Нам удалось собрать более 5 тыс. подарков. Это стало не просто региональной акцией, а всероссийской, потому что деньги на сбор подарков нам присылали из разных уголков страны, — ​отмечают добровольцы.

«Рокот 47»

У этих добровольцев из Гатчины своё направление работы — ​они занимаются начальной военной подготовкой жителей Ленобласти. В первую очередь — ​чтобы подготовить потенциальных защитников к воинской службе. Во-вторых, в целях патриотического воспитания молодых ленинградцев.

— Изначально мы были заточены на тех, кто собирается отправиться на СВО. Сейчас рассматриваем ещё и допризывную молодёжь как одну из целевых аудиторий. Начинаем с первой помощи, тактической медицины, безопасного обращения с оружием. И дальше наращиваем компетенции. Мы даём основу, а не делаем Рэмбо, наша цель — ​чтобы люди могли выжить в условиях боевых действий, — ​говорит Анна Ревенко из Гатчины.

Занятия клуба проходят на специальных полигонах. Как правило, это интенсивное обучение — от пары дней до недели занятий. Однако у тренеров «Рокота» есть и полугодовой курс для тех, кому приходится совмещать подготовку с основной работой.

— Несколько наших ребят уже находятся в зоне СВО. Отзываются положительно, особенно благодарят за навыки по тактической медицине, — ​делится Анна.

«Боевое братство»

Участники фонда — ​ветераны армии, флота, погранслужбы, спецподразделений и правоохранительных органов. Они как никто другой понимают, что нужно военнослужащим. Ленинградское отделение фонда с первых дней СВО помогало бойцам на передовой. Добровольцы лично общаются с командирами воинских подразделений и проводят сборы с учётом их потребностей.

— У нас есть свои логистические маршруты, по которым мы направляем грузы. Сегодня фонд работает не только в Ленинградской области, но и взаимодействует с волонтёрами Луганской и Донецкой народных республик, — ​поделился руководитель организации Василий Бугров.

«Боевое братство» не ограничивается сбором гуманитарной помощи. Добровольцы работают в госпиталях, в которых лежат раненые бойцы. Они присматривают и ухаживают за военнослужащими, помогают оформлять документы, так как часто бойцов привозят без них.

— Люди понимают, что своей поддержкой приближают нашу победу. Это всё объединяет нас, даже людей, далёких от воинского дела, — ​уверен Василий Бугров.

Илья Бунин

Фото: Боевое братство ЛО