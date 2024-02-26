Форум «Победим вместе» — для ленинградских ветеранов СВО
Больше 200 ветеранов СВО из Ленобласти собрались на форум «Победим вместе, организованный фондом «Защитники Отечества». Открыл форум губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Мы сегодня хотим честно, откровенно, по существу поговорить о тех проблемах, которые есть у ребят, кто уже вернулся и стал ветераном СВО. Какие есть вопросы и проблемы у членов их семей и отдельный блок — поддержка семей погибших, наших героев, наших ребят, участников специальной военной операции. Еще одна важная задача — увековечивание памяти погибших. Чтобы школа, где учился боец, предприятие, где работал, места в населенном пункте, где он жил — носили его имя», — заявил Александр Дрозденко.
Первый региональный форум «Вместе Победим» в Ленинградской области прошел в «Экспофоруме» 24 февраля. В нем приняли участие ветераны СВО, члены семей погибших бойцов, социальные координаторы и представители власти.
В рамках форума прошла дискуссионная площадка, в которой приняли участие руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Ленинградкой области Сергей Галяев, директор «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко, председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева, председатель комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области Маринэ Тоноян, главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Ленинградской области Татьяна Кулинич, представитель ПАО «Промсвязьбанк» Наталья Лелина, руководитель ассоциации ветеранов специальной военной операции по Ленинградской области Алексей Ярославцев.
С презентацией проекта Центра высокотехнологичного протезирования и комплексного сопровождения выступила Ирина Дрозденко. Она рассказала бойцам о возможностях «Мультицентра социальной и трудовой интеграции», куда они всегда могут обратиться за помощью.
Также состоялось подписание соглашения между филиалом фонда «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов СВО по Ленинградской области.
Фонд и Ассоциация вместе будут участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения и в деятельности волонтерского сообщества региона.