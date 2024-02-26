Форум «Победим вместе» — для ленинградских ветеранов СВО

«Мы сегодня хотим честно, откровенно, по существу поговорить о тех проблемах, которые есть у ребят, кто уже вернулся и стал ветераном СВО. Какие есть вопросы и проблемы у членов их семей и отдельный блок — поддержка семей погибших, наших героев, наших ребят, участников специальной военной операции. Еще одна важная задача — увековечивание памяти погибших. Чтобы школа, где учился боец, предприятие, где работал, места в населенном пункте, где он жил — носили его имя», — заявил Александр Дрозденко.

Первый региональный форум «Вместе Победим» в Ленинградской области прошел в «Экспофоруме» 24 февраля. В нем приняли участие ветераны СВО, члены семей погибших бойцов, социальные координаторы и представители власти.

В рамках форума прошла дискуссионная площадка, в которой приняли участие руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Ленинградкой области Сергей Галяев, директор «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко, председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева, председатель комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области Маринэ Тоноян, главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Ленинградской области Татьяна Кулинич, представитель ПАО «Промсвязьбанк» Наталья Лелина, руководитель ассоциации ветеранов специальной военной операции по Ленинградской области Алексей Ярославцев.

С презентацией проекта Центра высокотехнологичного протезирования и комплексного сопровождения выступила Ирина Дрозденко. Она рассказала бойцам о возможностях «Мультицентра социальной и трудовой интеграции», куда они всегда могут обратиться за помощью.

Также состоялось подписание соглашения между филиалом фонда «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов СВО по Ленинградской области.

Фонд и Ассоциация вместе будут участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения и в деятельности волонтерского сообщества региона.