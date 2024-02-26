Юные патриоты из Гатчинского района получили награды

Среди победителей и призеров конкурса - коллектив Сиверской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы, чья работа заняла 3 место в номинации «ТВ сюжет» в возрастной категории 15-18 лет.

Александр Комаров из Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» занял 2 место в номинации «ТВ сюжет» в возрастной категории 19-23 года.

- В конкурсе участвовали ребята в возрасте от 7 до 23 лет. Мы даже разбили его на несколько возрастных номинаций. Но от этого только острее была конкуренция. От этого только пронзительнее получились работы. Они — честные, правдивые и наполнены душевной теплотой и верой в наших ребят. Обязательно направим их бойцам ленинградских подразделений в зону специальной военной операции, — сказал, вручая награды, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Конкурс «Мой Герой СВО 47» проводился в Ленинградской области со 2 октября по 20 ноября 2023 года.

На муниципальный этап конкурса поступило 190 работ, в итоге было отобрано 65. Победителями стали 30 человек, еще двое отмечены спецпризами. Подарком победителям стал гала-концерт с участием молодых артистов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства и приглашенных артистов.