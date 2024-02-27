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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.02.2024 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

д. Карстолово.

 

28.02.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно,

д. Старое Поддубье,

СНТ «Дубрава»,

СНТ «Энтузиаст».

 

28.02.2024 с 10:30 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Ракитино.

 

 

28.02.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Тойворово,

д. Акколово,

д. Муттолово,

д. Туганицы.

 