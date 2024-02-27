Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.02.2024 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
д. Карстолово.
28.02.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно,
д. Старое Поддубье,
СНТ «Дубрава»,
СНТ «Энтузиаст».
28.02.2024 с 10:30 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Ракитино.
28.02.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Тойворово,
д. Акколово,
д. Муттолово,
д. Туганицы.
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