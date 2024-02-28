Информацию о выборах – в каждый дом!

Чтобы до 7 марта посетить на дому всех гатчинцев, задействовано 436 членов участковых избирательных комиссий. Это активные, позитивные, исключительно вежливые люди разного возраста, профессий и социального статуса. Они доступно рассказывают жителям о предстоящем голосовании.

Новый масштабный проект «ИнформУИК» по адресному информированию избирателей о выборах президента России стартовал в Гатчинском районе, как и по всей стране, в субботу, 17 февраля - и продлится три недели. Персональное информирование избирателей осуществляется методом поквартирного и подомового обхода всех домохозяйств, входящих в состав избирательного участка, членами участковых избирательных комиссий. Чтобы общение проходило быстро и максимально информативно, в работе используются мобильное приложение и анкета.

Как работают обходчики, и почему не нужно бояться открывать им дверь, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Гатчинского района Ирина Смык.

Во-первых, при обходе члены УИК не будут заходить в квартиру, а у порога обновят данные и расскажут о предстоящих выборах, в том числе проинформируют о датах и способах голосования: на избирательном участке, на дому – по уважительной причине, на избирательном участке по месту нахождения - с использованием сервиса «Мобильный избиратель». По своей сути «Мобильный избиратель» заменил открепительные удостоверения: он позволяет проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке РФ, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

Кроме того, обходчик сообщит о зарегистрированных кандидатах, напомнит адрес помещения для голосования, ответит на вопросы, касающиеся реализации активного избирательного права, а также вручит буклет с полезной информацией о выборах.

Члены УИК в соответствии с законом вправе уточнить данные об избирателе, содержащиеся в списке избирателей - ФИО, год рождения, адрес регистрации. Другие персональные сведения о гражданах спрашиваться не будут.

У каждой участковой комиссии для обходчиков утвержден свой режим работы. Рекомендованное время: с 16 до 20 часов - по будням и с 10 до 14 часов - по выходным. Там, где члены комиссии заняты на основной работе, обход будет проводиться и в другое время.

Чтобы люди сразу узнавали обходчиков, разработана специальная форма. Все они одеты в одинаковые жилеты белого цвета с логотипом выборов. Кроме того, они имеют при себе сумку, планшет (или смартфон) с мобильным приложением проекта. Обязательным для каждого обходчика является наличие бейджа с указанием ФИО члена участковой избирательной комиссии, подписью и печатью.

Большинство членов комиссий - женщины. Распутица, ледяной дождь и гололед не стали для них препятствием на пути к избирателям.

Член участковой избирательной комиссии Наталья Николаева работает в Гатчинском городском спортивно-досуговом центре и также принимает участие в работе по информированию избирателей о выборах президента России. Ее участок № 371 расположен в городе Гатчине и включает часть улиц Рощинской, Гагарина и Хохлова.

- Работа начинается с того, что мы надеваем специальную форму и идем по адресам, - пояснила Наталья Николаева. - Люди узнают нас сразу. Говорят: «А мы знаем, кто вы: по телевизору видели, как вы должны быть одеты». Ходим по домам парами. Люди открывают двери в основном доб-рожелательно, некоторые приглашают пройти в квартиру. Но нам заходить нельзя. Мы скромненько стоим у входа. Я называю свое имя, объясняю, зачем мы пришли, рассказываю о выборах, задаю и отвечаю на вопросы. Люди встречаются разные. Но добрых, конечно, больше. Посудите сами: мне только два злых человека встретилось, а я обошла уже около 500 адресов.

Не везде с первого раза обходчики попадают в квартиру: кого-то не было дома, где-то не открыли дверь. Но все же «открываемость» дверей достаточно высокая. Через неделю обхода на участке Натальи Николаевой она составила немногим меньше 50 процентов. То есть почти с половиной жителей ей удалось пообщаться.

Лучше всех откликаются самые мудрые и опытные.

- Пожилым людям для удобства предлагаем голосовать на дому. Но они хотят прийти на избирательный участок и проголосовать лично, как делали всегда. Встретили на обходе одну очень радушную бабулечку –1928 года рождения! Нет, говорит, я приду на выборы сама. Это же такое важное событие. Приду, чтобы все увидели, что я живу, и мой голос имеет значение! – рассказывает Наталья Николаева.

Сейчас идет вторая неделя адресного информирования избирателей: члены УИК начинают обход участков по второму разу, чтобы посетить тех, кого не застали дома.

- Уважаемые жители, члены участковой избирательной комиссии просто и понятно расскажут вам все о выборах президента России, - обратилась к гатчинцам Ирина Смык. - Приглашаю всех обязательно прийти на избирательные участки и оставить свой голос – это очень важно для будущего нашей страны. Проголосовать можно 15, 16, 17 марта с 8 до 20 часов.

Татьяна Можаева