Участникам СВО – бесплатные парковки в области

Законопроектом, инициированным прокуратурой региона, предлагается предоставить право бесплатного пользования платной парковкой на территории Ленинградской области лицам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, в отношении управляемых ими транспортных средств и транспортных средств, перевозящих таких лиц.

На сегодняшний момент в соответствии с вышеназванным областным законом такое право на территории Ленобласти предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой мировой войны, владельцам транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическими двигателями, а также одному из членов многодетных и многодетных приемных семей в отношении управляемых ими транспортных средств.

Проект закона приняли сразу в трех чтениях.

Ольга Матвеева,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области