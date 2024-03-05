Шесть жителей Ленинградской области стали экскурсоводами Всемирного фестиваля молодёжи

Гиды Всемирного фестиваля молодёжи, организатором которого выступает Росмолодёжь, – это не только экскурсоводы, но и педагоги, предприниматели и ученые, сотрудники культурных, спортивных учреждений, волонтеры и представители других профессиональных сфер. На обучении в «Школе экскурсоводов» Всемирного фестиваля молодёжи их познакомили с философией молодёжного движения и стандартом программы «Больше, чем путешествие»: на его основе создаются маршруты поездок по стране для молодёжи с полезной компонентой.

«Участники Всемирного фестиваля молодёжи – это представители разных народов и культур, которых объединяют ценности ВФМ-2024 – стремление к новым высотам, дружелюбие и взаимоуважение. Проникнуться атмосферой масштабного события вместе с единомышленниками, зарядиться позитивным настроем помогут 300 “проводников смыслов” – гиды со всей страны, которые расскажут о достижениях Города молодёжи мира в науке и бизнесе, об истории местности и олимпийском наследии, позволят прикоснуться к уникальной черноморской природе и открыть кулинарные традиции российских регионов», – заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Среди экскурсоводов фестиваля из Ленинградской области оказалась и Евгения Протасова, журналист по образованию, освоившая профессию экскурсовода в 50 лет.

«Я работаю специалистом по развитию туризма в усадьбе Киискиля – историческом поместье в Выборгском районе, веду свой подкаст на платформе VK о туризме в Выборге. Теперь к моим достижениям прибавится работа на Всемирном фестивале молодёжи – 2024. С нетерпением жду начала работы – это уникальный опыт, который запомнится надолго», – отметила Елена.

Одним из «серебряных» экскурсоводов фестиваля стала 65-летняя Татьяна Гречухина, которая в том числе была задействована и в Москве на Международной выставке-форуме “Россия”. Химик по образованию, она долгое время работала по специальности и параллельно проводила экскурсии по производству для школьников и гостей. С выходом на пенсию Татьяна разработала авторскую экскурсию о творчестве Петра Ваулина – его майоликовые панно более 100 лет украшают дома Санкт-Петербурга и других городов.

«На экскурсии “Интерактивная горница” мои туристы могут примерить костюмы-трансформеры народностей Ленинградской области, которые я шью сама. Новый этап в моей жизни – вступление в сообщество “Проводники смыслов” программы Росмолодёжи “Больше, чем путешествие”. Возможность участвовать во Всемирной фестивале молодёжи стала для меня мотиватором не терять активную жизненную позицию. Своих гостей я буду встречать с флажком с жар-птицей – это мой символ, который покорил туристические группы, в том числе на выставке “Россия”», – подчеркнула Татьяна.

На пешеходной экскурсии «История места» по федеральной территории «Сириус» гости узнают о том, как начиналось ее развитие после проведения Зимних Олимпийских игр – 2014 в Сочи и о том, что ждет эту местность в ближайшем будущем, а на обзорной прогулке по Международному аэропорту и Городу молодёжи мира отправятся в полет по бескрайним просторам России, увидят экспозицию с зонами досмотра, регистрации и залами ожидания на территории Парка науки и искусств «Сириус», узнают о местных культурных и концертных пространствах и местах для отдыха с пользой. Записаться на экскурсии и узнать подробности можно по ссылке.

В дни проведения ВФМ-2024 в 10 отелях и других локациях работают 12 зон гостеприимства – это точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию об их маршрутах и программе «Больше, чем путешествие». Экскурсии проводятся на русском, английском, китайском, немецком, испанском, арабском и французском языках.