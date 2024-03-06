Тепло, вода и стоки

Александр Супренок признал, что проблем в данной сфере много, и перечислил основные причины.

- В селах весь жилой фонд, вся инфраструктура, инженерная сеть принадлежали совхозам, колхозам, предприятиям. Потом произошла реформа. Мы не скрываем того, в каком состоянии досталось это «наследство» Гатчинскому району. Не секрет, что очистные сооружения кое-где просто отсутствовали. Мы долго искали путь, как нам

выйти из сложного положения, кто возьмет на себя ответственность и обеспечит поставку ресурсов для жителей на более качественном уровне. Директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» - это тот руководитель, который делает все возможное, чтобы привести отрасль в «живое состояние», - отметил Александр Супренок.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» зарегистрировано в 2007 году, но и сейчас коммунальному хозяйству до хорошего состояния далеко. Потому что, как отметил Александр Супренок, хозяйство это огромное – в эксплуатации находится большое количество объектов, протяженность сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения составляет более 500 км. Работа идет поэтапно: все сразу не сделать.

Гатчинский район заключил концессионное соглашение с «Коммунальными системами Гатчинского района». По данному соглашению в районе должны модернизировать и капитально отремонтировать инженерные сети, построить ряд новых очистных сооружений, построить и обновить водозаборные скважины, улучшить качество подаваемой воды и обеспечивать стабильную подачу теплового ресурса в многоквартирные дома.

В разговоре о многочисленных проблемах коммунальной сферы больших и малых поселков принял участие директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Антон Бойко, чье предприятие обслуживает весь район, кроме Гатчины и Коммунара.

К населению

От ЖКХ напрямую зависит комфорт и благополучие жителей. Но связь эта двухсторонняя. Чтобы все было хорошо - многое зависит от самих жителей. А тут свои проблемы.

Первая – неплатежи. Сейчас задолженность населения «Коммунальным системам» составляет 800 млн рублей. А на эти деньги можно было бы сделать очень многое: поменять инженерные сети, канализацию.

- Работу с неплательщиками будем продолжать. Есть опыт, есть практика. Призываю население своевременно производить оплату за поставленные ресурсы! – обратился к жителям Гатчинского района Александр Супренок.

Вторая проблема – неправильное использование населением канализационной системы. К сожалению, по этой причине происходит большая часть аварийных подтоплений и затоплений подвалов. Есть категория граждан, которые не хотят понимать, что унитаз - не мусоропровод. В зимнее время засор быстро не устранить. В результате по вине неразумных жильцов страдают все соседи.

В помощь людям на предприятии «Коммунальные системы» круглосуточно работает диспетчерская служба, которая принимает как телефонные звонки, так и сообщения в WhatsApp и Телеграм.

- Мы ежечасно и ежедневно анализируем сообщения, которые поступают к нам в диспетчерскую службу. Все заявки находятся на контроле и будут выполнены, - заверил руководитель предприятия и призвал всех активнее работать с диспетчерской службой, чтобы учесть обращения, в том числе при составлении перспективного плана работ.

О тепле

Как отметил Антон Бойко, ситуация с объектами теплоснабжения несколько лучше, чем с объектами водоснабжения и водоотведения. На протяжении ряда лет у АО «Коммунальные системы Гатчинского района» действовали инвестиционные программы, в рамках которых построено 30 современных котельных. Таким образом, основные теплоисточники находятся в нормативном состоянии. Но и они требуют постоянного внимания.

В 2023 году проведено много работ, в том числе связанных с ремонтом и заменой котлов, ремонтом сетей теплоснабжения. Так, по муниципальным контрактам по программе софинансирования выполнен ремонт участка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в д. Сяськелево.

- Несмотря на отсутствие концессионного соглашения по линии теплоснабжения, мы работу не останавливаем, поддерживаем объекты теплоснабжения в нормативном состоянии. У жителей не должно вызывать беспокойство и завершение, и начало отопительного сезона! – подчеркнул Антон Бойко.

О воде

В рамках концессионного соглашения уделяется внимание повышению качества водоснабжения.

За 2023 год проведена модернизация сети в Больших Колпанах и Войсковицах, построена новая скважина в Минах, закуплено оборудование по обеззараживанию и обезжелезиванию воды в Вырице, Дружной Горке, Елизаветино, завершена модернизация водопроводной сети в Новом Свете. Построена дополнительная скважина в Лукашах, станция водоподготовки в Пудости, завершена модернизация в Рождествено. На стадии завершения модернизация водопроводных сетей в «военном городке» в Сиверском.

В 2024 году в рамках концессии планируется модернизация двух скважин в Вырице, строительство станции водоподготовки в Лампово, модернизация водопроводной сети в Дружной Горке, Пудости, Терволово, Большом Рейзино, Ивановке, строительство двух станций водоподготовки в Белогорке, модернизация скважин в Сиверском.

Также начнутся инженерно-геодезические работы по модернизации водопроводных сетей еще в четырех населенных пунктах.

В дополнение к мероприятиям в рамках концессионного соглашения выполнены работы по ремонту сетей и замене насосного оборудования за счет предприятия. Только глубинных насосов заменено около 50 штук.

О стоках

В рамках концессионного соглашения по линии водоотведения в 2023 году «Коммунальные системы Гатчинского района» закончили этап модернизации канализационных очистных сооружений в Пудости, модернизацию канализационных сетей в Сиверском (п.Сиверский-2, пр. Героев, д.2 до КНС на ул. Советской), в Белогорке (ул. Институтская), Дружной Горке. Завершен этап модернизации канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская.

В дополнение к мероприятиям в рамках соглашения были выполнены работы ремонтного характера и модернизация в рамках производственной программы предприятия.

В прошлом году по реке Ижоре в д. Мыза-Ивановка текли мутные воды с характерным запахом канализации. Готов ли руководитель «Коммунальных систем» сейчас гарантировать качество очистки стоков?

– Естественно, аварийные ситуации будут случаться, будут технологические сбои, утечки, но они будут устраняться в нормативный срок. Мы над этим работаем. И работаем над предупреждением этих ситуаций в рамках ремонта оборудования, чтобы вероятность аварий минимизировать, - пояснил Антон Бойко.

Жители пос. Сиверский беспокоятся за состояние реки Оредеж, куда сбрасывают стоки местные очистные. На вопрос, сколько из общего количества очистных, которые обслуживает предприятие, сейчас в нормативном состоянии и на выходе гарантируют результат, руководитель предприятия не ответил.

- В рамках соглашений, предусмотренных концессией, все комплексы по очистке сточных вод стараемся поддерживать в рабочем состоянии. Мы понимаем, что остаются проблемные вопросы, которые постоянно вызывают беспокойство. Все они решаемы. Мы продолжим работу на КНС в Вырице и по ремонту очистных сооружений в Сиверском и Пудости, - заверил Антон Бойко.

В планах на 2024 год – строительство канализационных очистных сооружений в Дружной Горке (ул. Красницкая), д. Меньково, модернизация канализационных сетей в Лукашах, Пудомягах, Сиверском. Будет продолжена модернизации очистных сооружений в Новосиверском. Как пояснил Антон Бойко, это большой объем работы на трехлетний период – на сумму более 120 млн рублей. В 2024 году запланированы работы на сумму 70 млн рублей. Также в планах модернизация зданий и оборудования КНС в Сиверском, Кобралово и Тайцах.

В 2024 году начнутся инженерно-геодезические и проектные работы по модернизации канализационных сетей в п. Войсковицы, а также для строительства канализационных очистных сооружений в п. Суйда.

Руководитель предприятия выразил готовность пригласить журналистов на новые очистные сооружения, которые в рамках соглашения будут сдаваться в ближайшее время.

Татьяна Можаева