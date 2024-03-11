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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.03.2024 с 10:30 до 18:30

Вырицкое ГП:

д. Ракитино, д.1,2,3,4,5,6.

 

12.03.2024 с 09:30 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Петровка.

 

12.03.2024 с 11:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Куйдузи,

д. Кезелево.

 