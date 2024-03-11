Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 марта

В Ленинградской области в настоящее время насчитывается более 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. По оценочным данным, с учетом общероссийского тренда, в регионе примерно 40% от их количества составляют женщины, а это порядка 32 тысяч женщин-предпринимателей и предприятий МСП, основателями которых являются представительницы прекрасного пола. Об этом рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай на круглом столе «Женщина в современном обществе», который состоялся в Законодательном собрании Ленинградской области.