Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
12.03.2024 с 10:30 до 18:30
Вырицкое ГП:
д. Ракитино, д.1,2,3,4,5,6.
12.03.2024 с 09:30 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Петровка.
12.03.2024 с 11:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Куйдузи,
д. Кезелево.
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