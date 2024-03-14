Прокурор Ленинградской области посетил Гатчинский район

В ходе поездки прокурор области встретился с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим и главой администрации Веревского поселения Сергеем Ковыляком, обсудил с ними перспективы развития муниципальных образований.

Также прокурор региона ознакомился с производством ООО «Артекс» - производителем обоев. С руководством предприятия обсудил наиболее острые вопросы текущей деятельности и пути их решения. Выслушал жалобы и заявления представителей трудового коллектива.

В ходе приема жители д. Большое Верево пожаловались на ненадлежащую работу общественного транспорта, предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг, отсутствие детских игровых площадок в деревне и длительное непредоставление мест в детском дошкольном учреждении.

Сергей Жуковский ответил на все поставленные вопросы, разъяснил положения действующего законодательства. По фактам возможных нарушений требований закона принял письменные обращения и дал конкретные указания и поручения главам администраций, территориальным прокурорам, а также подчинённым работникам аппарата прокуратуры области по организации и проведению проверочных мероприятий.

По материалам пресс-службы прокуратуры Ленинградской области