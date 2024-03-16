Гатчину посетила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

В Гатчину федеральный омбудсмен прибыла после Ивангорода. Там она ознакомилась с работой избирательных участков и ходом голосования, в котором приняли участие граждане России, проживающие в Эстонии. Как заметила Татьяна Николаевна, эти люди преодолели все препоны и отдали свой голос на выборах российского президента – несмотря на многочасовое ожидание в очереди на границе и недоброжелательное отношение эстонской стороны.

Руководитель ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев провел для гостей экскурсию по гатчинскому отделению фонда, рассказал Татьяне Москальковой о региональных мерах поддержки участников СВО и членов их семей, о профессиональном обучении демобилизованных, в том числе о взаимодействии фонда с ГИЭФПТ и областным Мультицентром социальной и трудовой интеграции. Татьяна Николаевна была приятно удивлена, что в Ленобласти организованы курсы операторов беспилотных летательных аппаратов.

Татьяна Москалькова ознакомилась с работой Штаба общественного наблюдения, где круглосуточно ведется наблюдение за работой избирательных участков по всей Ленинградской области и можно в режиме реального времени посмотреть, что в данный момент происходит, например, на участке в Ивангороде, который как раз недавно посетила омбудсмен. Руководитель Штаба – заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев рассказал о визите международных наблюдателей: Штаб посетили наблюдатели из Китая, Сирии, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, после чего они поехали на избирательный участок для слабовидящих.

Татьяна Москалькова поделилась мнением о выборной кампании в Ленинградской области:

- Очень позитивные впечатления и от организации избирательного процесса, и от активности людей, от того, как работают члены избирательной комиссии. Здесь, в Штабе общественного наблюдения Ленобласти, можем в этом убедиться – посмотреть, как организована избирательная кампания в регионе. Я поговорила с общественными наблюдателями, волонтерами. Конечно, сегодняшняя кампания существенно отличается от всех предыдущих: мы видим, что поднимается градус демократии, поднимается глубина и значимость общественного наблюдения, влияния и в этом сегменте тоже.

Татьяна Москалькова отметила, что в этой кампании уделено большое внимание тем категориям граждан, которые раньше выпадали из избирательного процесса:

- Сегодня и для слабовидящих созданы условия, и для людей с ограниченными возможностями, и для наших соотечественников на территории Эстонии, которым раньше было практически невозможно проголосовать – реализовать свои конституционные права. Я хочу всем пожелать успеха, безопасности проведения выборов и сохранности бюллетеней. Потому что повреждение бюллетеня – это фактически покушение на избирательное право другого человека, когда уничтожается его голос. Мы все заинтересованы, чтобы выборы прошли так, как они были задуманы – на высоком уровне, с сохранением всех правил общественного порядка.

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов рассказал журналистам о взаимодействии с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества», которое определяется задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию и всему народу:

- Программа «Время героев», которая активно развивается в стране и в нашем регионе, определяет важность социализации воинов, участников спецоперации, ветеранов боевых действий после демобилизации, – отметил Александр Габитов. – И речь идет не только о социальных и медицинских аспектах. Крайне важно, чтобы именно эти люди стали той элитой общества, о которой говорил президент, чтобы они получили достойное образование или переобучение и смогли стать сотрудниками государственных структур, муниципальными служащими. Потому что они не предадут. А для нашей страны важно смотреть в будущее вместе с людьми, которые знают, за что они боролись, и знают, что наша страна – это абсолютная ценность.

Как заметил Александр Габитов, уполномоченный по защите прав человека в РФ – как раз тот самый человек, который делает огромную работу по возвращению наших военнопленных:

- Татьяна Николаевна Москалькова фактически своим напором, своей силой делает все, чтобы эти ребята вернулись обратно в нашу жизнь, и они снова встанут на защиту нашей Родины, где бы они не работали. Потому что это патриоты, знающие, за что они борются. И Родина их не бросает.

Екатерина Дзюба