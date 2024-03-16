Штаб общественного наблюдения обеспечивает прозрачность выборов

Штаб общественного наблюдения Ленинградской области базируется на площадке Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Особый интерес международных наблюдателей вызвала техническая составляющая общественного наблюдения.

На всех участках в Ленинградской области организовано круглосуточное видеонаблюдение. С участков ведется прямая трансляция на портал ЦИК и в областной штаб общественного наблюдения.

В общественном наблюдении принимают участие свыше трех тысяч жителей Ленинградской области, в том числе гатчинцы – представители Общественной палаты Гатчинского района, Совета ветеранов Гатчинского района и других общественных организаций.

Международные наблюдатели убедились: техника работает замечательно. На экране видна четкая картинка с каждого избирательного участка.

О выборном процессе в России зарубежным гостям рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, руководитель штаба общественного наблюдения Владимир Журавлев. Он остановился на всех нюансах проведения наблюдения за выборами, а также ответил на вопросы международных наблюдателей.

- Очень серьезный подход. Центр оснащен отлично. Все организовано на высоком уровне, - прокомментировали гости.

А вы уже посетили избирательный участок? Прямо сейчас решается будущее страны! Избирательные участки работают с 8 до 20 часов до 17 марта включительно!