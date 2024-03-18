Золото гимнастки из Гатчины на Кубке чемпионок Алины Кабаевой

С 13 по 17 марта в Москве проходили международные соревнования «Гран-при Кубок чемпионок Алины Кабаевой» по художественной гимнастике.

12-летняя Ксения Савинова – школьница из Больших Колпан Гатчинского района выступала по программе преюниорок и стала лучшей в упражнениях с обручем, булавами и заняла первое место по сумме баллов за два вида упражнений.

Как поделилась Ксения, для нее «было важно выступать на этих соревнованиях, потому что они носят имя Алины Маратовны».

Тренер спортсменки Евгения Елисеева поблагодарила всех за поддержку и отметила, что довольна выступлением воспитанницы:

«Я очень довольна нашим результатом, потому что мы готовились за достаточно короткий срок. Мы ездили на фестиваль «Алина» в Минск, и было очень мало времени на подготовку: мы переделывали программы буквально за считаные дни. Но большое спасибо нашему тренерскому составу Академии, который поддержал меня, помог советами и морально, поэтому все получилось, и у нас золото! И большое спасибо Ленинградской области за поддержку Ксении!»

В конце 2023 года Ксения Савинова и ее тренер Евгения Елисеева были приглашены в Академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Здесь тренируются лучшие спортсменки со всей России.

По материалам пресс-службы академии «Небесная грация»