Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Акция пройдет в трех школах Гатчинского района:

- Гатчинская школа № 2, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.25.

- Коммунарская школа № 1, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.22.

- Сиверская гимназия, п. Сиверский, ул. Строителей, д.2.

Начало акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» во всех школах одинаковое - 15 часов 20 минут.

Почему это важно? При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой. Снять у детей эмоциональное напряжение, добавить уверенности в своих силах, оказать поддержку - задачи любой семьи. Помощь будет гораздо продуктивнее, если мамы и папы смогут сами поучаствовать в ЕГЭ, посмотреть на процесс сдачи аттестации "изнутри". Для этого и проводится такое мероприятие, в ходе которого родители лично примут участие в пробном испытании, познакомятся с правилами и процедурой экзамена, обсудят их со своими детьми.

Как это происходит? В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3–4 часа, а на более сжатое время (не более 1 часа), но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

Что сдают? В 2024 году родители смогут проверить свои знания по истории. История – один из предметов по выбору, который выпускники сдают, если результаты этого экзамена требуются для поступления в вузы. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.

Как родителям принять участие в акции? Необходимо обратиться в администрацию вашего образовательного учреждения для формирования заявки на участие во Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в Гатчинском районе в срок до 22 марта 2024 года.