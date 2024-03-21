Гатчинские школы – поют!

Музыкальный марафон гостеприимно принимал Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер».

В этом году фестиваль проходит в 19-й раз и посвящен Году семьи, 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 90-летию со дня рождения композитора Евгения Крылатова. Соответственно заявленной тематике призеры определяются в 12 номинациях.

В жюри фестиваля работают специалисты комитета образования Гатчинского района, методисты Гатчинского районного методического центра, преподаватели Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова, руководители вокальных студий, учителя музыки, ветераны педагогического труда.

Уникальное соревновательное действие объединяет солистов, ансамбли и дуэты. На одной сцене свое вокальное мастерство и талант показывают детские и взрослые хоровые коллективы, в которых выступают ученики, учителя, родители и выпускники.

Конкурсную программу открыл сводный хор учащихся Гатчинской начальной школы № 5 и Школы третьего возраста под руководство Татьяны Резниковой, концертмейстеры: баян – Евгений Винокуров, фортепиано – Евгений Логашов. Самому младшему участнику – 10 лет, а самому старшему – 86. Дружба между учащимися и пенсионерами длится уже третий год – школьники и курсисты готовят друг для друга концерты и тематические выступления. Любовь к песне объединила два поколения – внуков и бабушек с дедушками. Так появился хоровой коллектив «Радость», который радует зрителей на школьной и городской сцене.

Многие коллективы уже не первый раз выходят на эту сцену, есть и новички. Так, впервые, но очень уверенно новую Гатчинскую школу №12 на фестивале представлял хор учащихся 1–4 классов и солистка Елизавета Федоренко. Руководитель – Алина Фролова.

По традиции каждое отделение фестиваля заканчивается общим исполнением известного музыкального произведения – «Песня остается с человеком».

Все участники фестиваля награждены дипломами. Имена лучших коллективов и исполнителей мы сообщим после подведения итогов конкурса.

Татьяна Можаева