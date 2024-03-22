Форум народов Ленобласти «Наш дом - регион 47»

На сегодняшний день в Ленинградской области трудятся более 106 тысяч самозанятых граждан. С 2020 года их число увеличилось более чем в 5 раз. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан в регионе был введен в 2020 году. Статус самозанятого может получить гражданин, который создает продукт или услугу самостоятельно и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.