Форум народов Ленобласти «Наш дом - регион 47»
В Ленинградском государственном университете имени Александра Пушкина состоялся первый Форум народов Ленобласти «Наш дом - регион 47». Участники обсудили актуальные вопросы образования, воспитания, национальной политики и патриотизма. Об этом первый эпизод в рамках проекта «Область дружбы».
Рубрики: Общество
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.