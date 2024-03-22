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Форум народов Ленобласти «Наш дом - регион 47»

В Ленинградском государственном университете имени Александра Пушкина состоялся первый Форум народов Ленобласти «Наш дом - регион 47». Участники обсудили актуальные вопросы образования, воспитания, национальной политики и патриотизма. Об этом первый эпизод в рамках проекта «Область дружбы».

Рубрики:  Общество