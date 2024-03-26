Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Новосветское СП:
п. Новый Свет, промзона ООО «Северная Венеция» (частично).
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы.
Сусанинское СП:
п. Семрино, л. 9, Хутор-9, л. 1-8.
27.03.2024 с 09:00 до 18:00
п. Сусанино, л. 7, 9, 10
п. Сусанино, пр. Володарского, ул. Некрасова, ул. Островского,
д. Виркино,
д. Ковшово,
д. Заборье,
д. Мыза.
27.03.2024 с 09:30 до 18:00
Кобринское СП:
д. Мельница.
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