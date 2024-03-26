Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 марта

Публикация списка имен пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» упростит работу мошенников при создании фейковых страниц, предостерегает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Так, используя открытые данные, аферисты могут создавать качественные копии страниц жертв в социальных сетях или группах в мессенджерах. Поддельные страницы от лица самих жертв или их родственников будут использоваться для сбора средств, которые мошенники присвоят себе. Причем жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что то или иное имя находится в официальном списке пострадавших.