Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.03.2024 с 10:00 до 17:30

Новосветское СП:

п. Новый Свет, промзона ООО «Северная Венеция» (частично).

 

27.03.2024 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы.

 

27.03.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Семрино, л. 9, Хутор-9, л. 1-8.

 

27.03.2024 с 09:00 до 18:00

п. Сусанино, л. 7, 9, 10

п. Сусанино, пр. Володарского, ул. Некрасова, ул. Островского,

д. Виркино,

д. Ковшово,

д. Заборье,

д. Мыза.

 

27.03.2024 с 09:30 до 18:00

Кобринское СП:

д. Мельница.