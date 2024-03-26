За Путина проголосовало более 86% гатчинцев

Всего в Гатчинском районе проголосовало 133362 человека – 82,1% жителей, из них 17% голосовали вне избирательных участков. Члены избирательных комиссий выходили по заявлениям граждан на дом, в следственный изолятор, в больницы и военный госпиталь.

В итоге за Владислава Даванкова отдали голос 3,88% гатчинцев, за Леонида Слуцкого – 2,73%, за Николая Харитонова – 4,78%. За Владимира Путина проголосовали 86,64% избирателей Гатчины и района.

18 марта на заседании областной избирательной комиссии были установлены итоги голосования в регионе: по числу голосовавших избирателей Ленобласть заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе. В целом в Ленинградской области проголосовало 80,63% жителей. Этот показатель стал рекордным за всю историю проведения выборов в регионе.

21 марта состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором был подписан итоговый протокол по результатам выборов президента РФ. Председатель ЦИК сообщила, что в списки избирателей было внесено 113 011 059 человек. В выборах приняли участие 77,49% от общего числа. Досрочно проголосовали 2,6 млн человек. Зарубежом проголосовало более 388 тысяч россиян. Свыше 8 млн избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием. Более 5 млн подали заявление на голосование по месту нахождения – так называемые мобильные избиратели, которые голосовали и в Гатчинском районе.

ЦИК признала выборы состоявшимися и действительными, члены Центральной избирательной комиссии подписали протокол и сводную таблицу по результатам выборов.

Ирина Смык горячо поблагодарила сотрудников и руководителей администрацией и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении выборов президента РФ – в Гатчинском районе выборная кампания прошла на достойном уровне.

Теперь на повестке дня – подготовка к выборам в органы местного самоуправления в сентябре 2024 года.

Екатерина Дзюба