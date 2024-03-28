9 медалей Полины Ивановой

В соревнованиях принимали участие сильнейшие пловцы из девяти субъектов Северо-Западного федерального округа. Впервые эти два старта не были совмещены вместе, а проходили друг за другом. В чемпионате стартовало 240 спортсменов, в Первенстве - 255 спортсменов. Среди них семь спортсменов отделения плавания Гатчинской спортивной школы № 2.

В соревнованиях приняли участие Полина Иванова, Лаймис Маркявичюс, Михаил Федорин, Константин Карпенко, Антонина Варшавская, Анна Рога и Анна Николаева. Спортсмены завоевали 12 медалей, девять из которых на счету Полины Ивановой.

Поздравляем с занятыми призовыми местами:

- Полину Иванову: она завоевала четыре медали на чемпионате СЗФО – три серебряных (100 м на спине, 200 м баттерфляй, 4х100 м вольный стиль) и одну бронзовую (50 м баттерфляй), а также 5 медалей в первенстве СЗФО - четыре золотых (100 м на спине, 200 м на спине, 200 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание) и одну бронзовую (50 м баттерфляй);

- Лаймиса Маркявичюса: он занял 3 место в чемпионате СЗФО (200 м баттерфляй);

- Михаила Федорина: он завоевал две награды в Первенстве СЗФО: серебряную медаль (200 м баттерфляй) и бронзовую (100 м баттерфляй).

В составе судейского корпуса соревнований высокую оценку получили гатчинские тренеры Наталья Короткова и Татьяна Александрова.