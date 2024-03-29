Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В акции приняли участие председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям законодательного собрания Ленинградской области Бездетко Татьяна Викторовна, заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Мясникова Ольга Павловна, исполняющий обязанности председателя Комитета образования Гатчинского муниципального района Шутова Марина Викторовна, глава администрации Сиверского городского поселения Румянцев Дмитрий Сергеевич, председатель Общественной палаты Гатчинского муниципального района Ленинградской области Вахрина Елена Юрьевна, активист молодежного совета при администрации города Коммунар Емельянов Егор Николаевич.

В этом году площадками для проведения Всероссийской акции стали: Гатчинская школа № 2» (г. Гатчина, ул. Слепнёва, д.25), Коммунарская школа №1 (Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.22) и Сиверская гимназия (Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Строителей, д.2).

В акции приняли участие 237 родителей будущих выпускников из всех уголков Гатчинского района Ленинградской области. Онлайн-трансляцию посмотрели 143 человека. Помимо родителей, пробный экзамен в этот день написали и представители СМИ.

В этот день родители получили уникальную возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ по истории. Выбор данного предмета обусловлен происходящими событиями в стране и мире. Важно не только знать историю, но и уметь правильно интерпретировать те или иные исторические события.

В ходе мероприятия участники увидели:

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях;

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

- как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;

- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).

В рамках мероприятия состоялся круглый стол по теме: «Особенности организации ЕГЭ в 2024 году».

Комитет образования Гатчинского муниципального района