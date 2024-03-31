Гатчина ждёт активности от горожан

В этом году до 30 апреля Гатчине необходимо проголосовать за одну из трех общественных территорий:

- №1: территория по улице Соборной - от ул. Урицкого до д.21, лит. А по Соборной улице (южная сторона от Павловского собора),

- №2 - «Березовые ворота»: территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, д. 2,

- №3 – территория вдоль домов ул. Гагарина, 20, 22, 23, 24, 25, 30, ул. Урицкого, д. 32, 30а, ул. Карла Маркса, д.65, 65в.

Территорию, набравшую наибольшее количество голосов, обновят в 2025 году.

По данным статистики, на 28 марта в Гатчине уже проголосовали около 9 тысяч жителей. Всего же Гатчине, чтобы получить финансирование, необходимо набрать не менее 13880 голосов. То есть пока набрано 65 % голосов от необходимых.

Стоит отметить, что с каждым годом растет процент голосов, которые нужно набрать, чтобы получить средства на благоустройство. По Гатчине по сравнению с прошлым годом минимальный порог вырос почти на 2 тысячи голосов. Эти средства выделяются только на благоустройство общественных территорий. На них нельзя отремонтировать дороги или решить другие, не менее злободневные для города вопросы. Если гатчинцы не проявят необходимую активность, денежные средства будут выделены другим городам.

Проголосовать может каждый житель старше 14 лет: на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на официальном сайте Гатчинского муниципального района Ленинградской области http://gmrlo.ru/.

Проголосовать можно и через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах. Так, 28 марта с 16 до 19 часов в торгово-развлекательном комплексе на Пушкинском шоссе, 15 были задействованы волонтеры Гатчинского дворца молодежи. Они предлагали людям проголосовать за благоустройство и проводили мини-опрос. Однако многие не реагируют на их предложение или, мягко говоря, отшучиваются. Кто-то требует закрыть мусорную свалку или направить деньги на ремонт дорог. Им волонтеры объясняют, что данные средства можно потратить только на благоустройство и никуда больше. А многие ссылаются на то, что живут в другом микрорайоне, и эти предложенные места для благоустройства им неинтересны.

Есть и еще одно препятствие, которое настораживает людей. Приложение для голосования разработано Минстроем таким образом, что для прохождения процедуры через планшет или телефон волонтера, необходимо подтверждение по смс с телефона голосующего гражданина. Люди боятся его сообщать незнакомым людям, так как он обозначается как «код подтверждения учетной записи на Госуслугах».

Уважаемые гатчинцы, только от ваших голосов зависит включение Гатчины в программу благоустройства.

Положительный пример показали жители Коммунара. Они не только уже собрали необходимое количество голосов для получения средств на благоустройство, но и перевыполнили план, преодолев отметку 105%.

Татьяна Можаева