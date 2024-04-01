Суперкубок Гатчины по плаванию: старт дан

В Первенстве приняли участие 282 пловца - учащихся и выпускников спортивных школ и клубов города Гатчины.

Соревнования прошли в 6 возрастных группах в три сессии. Первыми на старт вышли самые юные пловцы в возрасте 11 лет и младше. Во второй сессии соревновались спортсмены от 12 до 19 лет, и завершили соревновательный день опытные спортсмены в возрасте старше 20 лет.

Самыми взрослыми участниками первенства стали супруги Зброжек - Олег проплыл 100 м вольным стилем, а Татьяна - 100 м брассом. В 2024 году им исполняется 70 и 69 лет соответственно.

По итогам соревнований было разыграно 48 комплектов наград в личных дисциплинах и два комплекта в эстафетном плавании.

Самые высокие результаты показали:

- Евгения Павлова - 100 м баттерфляй, 1.01,02 - МС (694 очка), спортивная школа «Киви»,

- Полина Иванова - 100 м на спине, 1.03,02 - МС (660 очков), Гатчинская спортивная школа № 2.

В эстафетном плавании 4х50 метров вольным стилем среди команд средних образовательных и специальных учреждений победу праздновал квартет Гатчинского педагогического колледжа в составе: Константин Карпенко, Варвара Ерофеева, Денис Топский, Полина Иванова.

В эстафетном плавании среди команд спортивных клубов и школ в категории «Мастерс» (участники старше 25 лет) победил объединенный квартет спортивных клубов Гатчины: Дмитрий Новиков, Александр Махов, Юлия Осипова, Екатерина Рочева.

После 1 этапа итоговый протокол Суперкубка возглавляют:

- Женщины, 2000 г.р. и моложе:

1. Павлова Евгения, спортшкола «Киви» (694 очка),

2. Иванова Полина, Гатчинская спортшкола № 2 (660 очков),

3. Беспальченко Ангелина, Гатчинская спортшкола № 2 (561 очко).

- Женщины, 1999 и старше:

1. Рочева Екатерина, Гатчина (324 очка),

2. Александрова Татьяна, Гатчинская спортшкола № 2 (297

очков),

3. Неверова Мария, Гатчина (270 очков).

- Мужчины, 2000 и моложе:

1. Маркявичюс Лаймис, Гатчинская спортшкола № 2 (594 очка),

2. Федорин Михаил, Гатчинская спортшкола № 2 (587 очков),

3. Карпенко Константин, Гатчинская спортшкола № 2 (586 оч-ков).

- Мужчины, 1999 и старше:

1. Сахно Алексей, «ЮСвим» (474 очка),

2. Савин Евгений, «ЮСвим» (447 очков),

3. Слепцов Александр, спортшкола «Киви» (393 очка).

Благодарим за помощь в проведении на высоком организационном уровне соревнований педагогические коллективы Гатчинской спортивной школы № 2, спортивной школы «Киви», школы плавания «YouSwim» и коллектив бассейна «Волна»!

Наталья Короткова