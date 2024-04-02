Об отчетности НКО и общественных объединений

Некоммерческие организации (за исключением общественных объединений) в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о некоммерческих организациях) обязаны представить в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников.

Согласно пункту 3.1 статьи 32 Закона о некоммерческих организациях некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, которые указаны в статье 3 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом.

Информация, указанная в пункте 3 статьи 32 Закона о некоммерческих организациях, должна представляться по формам ОН0001 и ОН0002, утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций».

Информация, указанная в пункте 3.1 статьи 32 Закона о некоммерческих организациях, может представляться в произвольной форме либо по форме сообщения о продолжении деятельности, размещенной на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации http://unro.minjust.ru.

Общественные объединения, согласно требованиям абзаца 4 части 1 статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее – Закон об общественных объединениях), обязаны ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц.

Кроме того, в соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 29 Закона об общественных объединениях общественное объединение обязано информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в статье 3 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Информация, указанная в абзаце 4 части 1 статьи 29 Закона об общественных объединениях, представляется в произвольной форме.

Информация, указанная в абзаце 8 части 1 статьи 29 Закона об общественных объединениях, представляется по форме ОН0003, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций».

В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций» некоммерческие организации, в том числе общественные объединения, ежегодно представляют отчеты о своей деятельности, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Некоммерческие организации имеют возможность представить отчеты в Главное управление непосредственно, в виде почтового отправления с описью вложения по адресу: 190121, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 11, либо путем размещения на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации http://unro.minjust.ru.

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Закона о некоммерческих организациях и частью 4 статьи 29 Закона об общественных объединениях неоднократное непредставление соответствующей отчетности является самостоятельным основанием для подачи Главным управлением в суд административного искового заявления о ликвидации организации (признании прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица).

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