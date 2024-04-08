Диалог с властью

- Просим решить вопрос с водоснабжением на улице Новой в Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

В соответствии с актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения в Коммунаре Гатчинского района организована централизованная система холодного водоснабжения. Водозабор осуществляется из Невы и двух артезианских скважин. Строительство 370 м сетей водоснабжения вдоль ул. Новая включено в перечень основных мероприятий по реализации этой схемы. ГУП «Леноблводоканал» подготавливается техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Коммунара, в котором будет учтено строительство этих сетей. В перспективе они могут быть включены в перечень объектов адресной инвестиционной программы Ленинградской области.

Водоснабжение через водоразборную колонку осуществляется на основании договора, заключаемого ресурсоснабжающей организацией с потребителями. Для заключения договора на пользование водоразборной колонкой жителям Коммунара можно обратиться в производственное управление Леноблводоканала в Гатчинском районе по адресу: г. Коммунар, Ленинградское ш., д. 23Г (номер телефона: 8 (81371) 78-040; адрес электронной почты: info@vodokanal-lo.ru).