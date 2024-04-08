В Ленобласти начинается сезон субботников

«Нам нужно пройти субботники организованно. Это не прихоть, а реальная необходимость. Мы видим, что происходит после таяния снега — много мусора за зиму накапливается. Приветствуется приезжать с детьми, с родственниками, это классно! И музыка, хорошее настроение, позитив должны быть», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как пояснил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков, субботники по традиции пройдут в два этапа. С 15 апреля до 8 мая состоится экологическая уборка во дворах и на общественных территориях, в парках и на набережных. С 29 апреля до 8 мая предстоит привести в порядок памятные места: мемориалы, братские захоронения, памятники. Уже заявлено 2261 место проведения субботников. Самый большой — всероссийский — состоится 27 апреля. Организатор проведения субботников в регионе — комитет по ЖКХ. Содействие в обеспечении необходимым инвентарем — мешками, граблями, перчатками и прочими нужными вещами — оказывают органы местного самоуправления. Во время проведения субботников планируется убрать территории, провести санитарную обрезку деревьев и кустов и высадить саженцы, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству совместно с комитетом цифрового развития разработали интерактивную карту, которая отражает места проведения субботников. Они размещаются по ссылке https://fpd.lenobl.ru/app/8/layers. Здесь можно предложить свой субботник, с проведением которого сможет помочь администрация поселения, и присоединиться к существующим.

В 2023 году в месячнике по благоустройству приняло участие более 410 тысяч человек, среди них — более 15 тысяч работников органов исполнительной власти Ленинградской области и подведомственных учреждений. Убрано 2 416 общественных и дворовых пространств, прилегающих территорий организаций, предприятий, учреждений, в том числе 735 памятных мест, братских захоронений, памятников, мемориалов.





Фото из архива "Гатчинской правды"