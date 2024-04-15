Вопросы бойцов – под контролем государства

На минувшей неделе в Мультицентре социальной и трудовой интеграции в г. Всеволожске прошла встреча с участником рабочей группы – депутатом Госдумы Яной Лантратовой. Депутат осмотрела производственные мастерские, а также компьютерный класс Мультицентра, где ветераны проходят обучение по специальностям «Оператор ЭВМ», «Компьютерная графика», «1С: Склад». Это направление особенно актуально для участников СВО и членов их семей как востребованное на региональном рынке труда.

Главной частью мероприятия стала встреча с участниками спецоперации и их родными. Об успешном опыте сотрудничества с Мультицентром и фондом «Защитники Отечества» рассказал ветеран СВО Александр Малов. Мобилизованный боец получил минно-взрывное ранение, 12 апреля его ждёт демобилизация.

– Я получаю достаточно мер поддержки. В частности, протезирование – полностью за счёт Минобороны. Выделяют сумму, выбираешь клинику, получаешь в ней протез. Я получал в Центре инновационных технологий в ортопедии в Москве. Выдают три протеза – один от Министерства обороны, остальные два гражданские для занятий спортом и купания. Качество протезов отличное, – рассказывает Александр.

Также, говоря про меры поддержки, ветеран упомянул, что инвалидам полагается система управления «Умный дом», льгота по транспортному налогу, скидка 50% на услуги ЖКХ. Кроме того, фронтовика перевели на бюджетное обучение в вузе, где он учился до мобилизации. Сегодня мужчина вернулся к учёбе в стенах Российского государственного гидрометеорологического университета.

Не обошлось и без проблемных вопросов. Например, родные бойцов рассказали о необходимости доработки законодательства, касающегося прохождения военно-врачебной комиссии, а также упрощения процедуры получения статуса ветерана СВО.

Своей историей поделился боец с позывным Тритон. По виду крепкого мужчины никто бы не смог догадаться, что у него в голове находится более десяти осколков. Военный нуждается в комплексной реабилитации. Говорит: выплаты от государства за ранение получил вовремя и полностью, а лечение – подкачало! В медучреждениях ссылаются на нехватку мест или просто отмахиваются.

– Нам помогает администрация Всеволожского района, два раза выделяли автомобиль для поездок по инстанциям, но сбор документов и общение с медиками отнимают очень много времени, – рассказала мать героя.

Яна Лантратова взяла эту ситуацию на личный контроль и пообещала подготовить законодательную инициативу для решения проблем такого рода. Остальные обращения также были официально зафиксированы – с личными данными бойцов и номерами воинских частей.

– Все вопросы мы решаем напрямую с Минобороны РФ в рамках рабочей группы по вопросам СВО. Эта группа – инструмент обратной связи с передовой для президента, – поделилась Яна Лантратова. – Ежемесячно мы готовим доклад для Владимира Владимировича. На сегодняшний день нашей группой инициировано, принято и подписано президентом 100 законов в поддержку участников СВО. Я за год приняла 6894 человека, 85% людей уже получили помощь и поддержку.

Что касается работы Мультицентра, то участница рабочей группы оценила её высоко, назвав опыт Ленобласти уникальным и уместным для тиражирования в рамках всей страны.

Александра Родионова

Фото: Фонд «Защитники Отечества»