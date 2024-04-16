Ленобласть представит лучшие муниципальные практики на всероссийском конкурсе

Победители смогут получить дополнительное финансирование: для каждой номинации на федеральном этапе предусмотрено по десять призовых мест, пять в каждой категории. Денежные премии, в зависимости от места и категории, составят от 3 до 50 млн рублей.

К примеру, занявшее в прошлом году в номинации «Умный город» II место Петровское сельское поселение Приозерского района с проектом «Цифровой паспорт территории» получило премию 12,75 млн рублей.

На федеральном уровне победителей определят 15 октября.

Конкурс, который проводят Минстрой, Минэкономразвития и ФАДН РФ состоит из регионального и федерального этапов и проводится по двум категориям населенных пунктов: I – городские округа и городские поселения, II – сельские поселения. Проекты принимаются в пяти номинациях – эффективная обратная связь с жителями, экономика, градостроительная политика, укрепление межнационального мира и цифровизация («умный город»).

Организатором регионального этапа выступает комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Более подробно узнать о конкурсе правилах подачи заявки можно в специальном разделе на сайте комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.