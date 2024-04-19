Служба занятости Ленобласти отмечает день рождения

«У людей в 33 года часто происходит переосмысление своего места в мире, начинаются поиски себя в попытке стать лучше и успешнее самому и изменить к лучшему свою жизнь. То же самое можно сказать и о службе занятости. Она непрерывно модернизируется, улучшает рабочие процессы, обучает сотрудников — чтобы становиться лучше для вас. Мы всегда на связи с вами и готовы прийти на помощь», — отмечает председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

С начала 2024 года уже смогли найти себе работу при содействии службы занятости 2,4 тысячи взрослых ленинградцев и более 400 подростков, желающих работать в свободное от учебы время.