Новые автобусы выходит на маршруты Гатчинского района

В Гатчину 23 апреля пришли первые шесть автобусов Volgabus большого класса для муниципальных маршрутов. Как рассказал директор по организации перевозок Национальной транспортной ассоциации Роман Юренев, Volgabus 5270G4 – это 12‑метровый газомоторный автобус, рассчитанный на перевозку 103 пассажиров, включая 28 мест для сидения. Он отвечает основным современным требованиям: низкий пол, доступность для маломобильных пассажиров, современные системы информирования, оплаты проезда и интеллектуальной помощи водителю.

В качестве топлива эти автобусы используют метан, и созданы с заботой об экологии и пассажирах: современный экстерьер, комфортабельный салон и надежная компонентная база в сочетании с высокой экономической эффективностью и минимальными выбросами в атмосферу. Удобные сиденья, стёкла с UV-защитой, система кондиционирования и отопления призваны сделать поездку комфортной в любое время года. Ступеней при входе нет, пол ровный на всем протяжении салона. Для маломобильных пассажиров предусмотрены кнопки вызова водителя, есть откидная аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона.

На линию новые автобусы выйдут до 1 мая. В ближайшие дни они будут проходить так называемую «протяжку» – проверку всех узлов и агрегатов, после чего автобус можно выпускать на маршрут. Новые автобусы заменят автобусы марки ЛИАЗ, обслуживающие Пудостьское, Елизаветинское, Сяськелевское и Рождественское направления.

ООО «Транс-Балт» ведет поэтапную замену подвижного состава в рамках нового муниципального контракта, заключенного в 2024 году с администрацией Гатчинского района. На первом этапе пришли шесть больших автобусов, в мае ожидается партия автобусов Volgabus 4298G4 среднего класса – 64 штуки.

Автобусы среднего класса отличаются только размером и количеством дверей: они короче и двухдверные. Все остальные опции соответствуют большим.

- Мы все очень долго ждали этого события, – призналась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. – На старые автобусы поступало множество нареканий от жителей, два последних года были очень проблемными с точки зрения организации пассажирских перевозок. Сегодня первые ласточки пришли, Гатчинский район одним из первых в Ленинградской области пошел по пути полной замены подвижного состава в рамках муниципального контракта. Теперь мы уверены, что жители получат услуги надлежащего качества, и водителям будет комфортно работать.

Людмила Николаевна поздравила водителей новых машин и призвала пассажиров беречь автобусы, срок службы которых и состояние салона в немалой степени зависят от бережной эксплуатации (к слову, как заметил Роман Юренев, в новых маршрутках, которые вышли на линию Гатчина – Петербург только в феврале, уже пришлось заменить восемь сидений, порезанных пассажирами).

Водителям еще предстоит оценить качество новых машин. Пока что опасения вызывает только заправка: заправляться новым автобусам предстоит на единственной в Гатчинском районе газозаправочной станции в Новом Свете, и это может создать определенные трудности. По словам водителей, на заправку метаном автобуса Volgabus большого класса уходит около 40 минут… Однако, по словам директора Национальной транспортной ассоциации, «Газпром» обещает до июня увеличить мощность заправочной станции. Это актуально, учитывая, что количество газовых автобусов в Гатчинском районе значительно выросло.

Екатерина Дзюба