Гатчинский район преобразуется в округ

На заседании профильной постоянной комиссии глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим доложила, что по вопросу объединения поселений и образования муниципального округа в муниципальных образованиях Гатчинского района прошли публичные слушания, в ходе которых население района (кроме города Коммунара) выразило свое согласие на указанные в законопроекте преобразования.

Границей Гатчинского муниципального округа, согласно законопроекту, остается существующая граница Гатчинского муниципального района (внешняя граница всех объединяемых поселений). Административным центром определяется город Гатчина. Документ содержит перечень населённых пунктов Гатчинского муниципального округа, включающий в себя все существующие населённые пункты в границах Гатчинского района. В результате образования муниципального округа все входящие в его состав поселения утрачивают статус муниципального образования.

Согласно прогнозу социально-экономических и иных последствий принятия закона создание муниципального округа повысит его финансовую самостоятельность в решении вопросов местного значения, снизит расходы на содержание органов власти, расширит возможности участия в государственных и муниципальных программах, а также возможности реализации проектов по строительству объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, повысит инвестиционную привлекательность территории. Создание одноуровневой системы местного самоуправления, как считают инициаторы законопроекта, также повысит качество исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Вступление областного закона в силу в мае – июне 2024 года позволит назначить и провести выборы представительного органа муниципального округа в единый день голосования – 8 сентября 2024 года.

В ходе обсуждения законопроекта председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Дмитрий Рытов («Единая Россия») отметил:

- Мы сегодня не говорим о ликвидации местного самоуправления или муниципальных образований, мы говорим о преобразовании и объединении их в муниципальный округ. Это даст возможность более эффективного управления территорией, а с точки зрения распределения бюджетных ресурсов позволит выровнять финансовое положение поселений сегодняшнего первого уровня.

Он также напомнил, что многие субъекты Российской Федерации уже прошли этот путь реформирования системы местного самоуправления, что дает возможность нашему региону изучить их опыт и не повторить их ошибок.

Его поддержали коллеги по фракции Олег Петров и Андрей Гардашников, которые также высказались за принятие законопроекта. При этом Олег Петров напомнил, что Гатчинский район становится первопроходцем в реализации реформы, и в дальнейшем на его примере будут готовиться преобразования по другим территориям.

Депутаты фракций КПРФ и ЛДПР выступили против принятия предложенного законопроекта, тем не менее большинством голосов закон был принят в первом и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области