О преимуществах предъявления исполнительных документов в электронном виде

Документ в данном случае подписывается судьёй усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, который установлен законодательством Российской Федерации. При направлении исполнительного листа в форме электронного документа, его изготовление на бумажном носителе не производится.

Для направления судом исполнительного документа в электронном виде взыскатель указывает об этом в заявлении на выдачу документа.

Направление судом судебному приставу исполнительного документа в электронной форме имеет следующие преимущества:

- ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов;

- снижает риски подделки и утраты исполнительных документов;

- исключает необходимость личного посещения отделения судебных приставов и расходы на оплату корреспонденции при направлении исполнительного документа почтовой связью.

В дальнейшем взыскатель может получать в электронном виде информацию о ходе исполнительного производства, процессуальных действиях судебного пристава-исполнителя, направлять в электронном виде ходатайства и обращения через личный кабинет на портале Госуслуг.