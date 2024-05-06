Ленобласть – Гатчинский район: ничья на поле

В минувшую пятницу, 3 мая, в Гатчине на стадионе «Балтийский» состоялся товарищеский матч между футбольными командами правительства Ленинградской области и администрации Гатчинского района. Играли азартно. Борьба была напряженной, динамичной. В ходе матча инициатива несколько раз переходила от одной команды к другой, проводились замены игроков, но в 1-м тайме не было забито ни одного гола.

В начале 2-го тайма команде правительства Ленинградской области удалось загнать первый мяч в ворота противника. Однако гатчинцы быстро сравняли счет, и на этом попадания по воротам закончились. В результате матч был сыгран вничью: 1:1.

В числе болельщиков на трибуне была замечена глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим: «Конечно, я как патриот Гатчинской земли болею за нашу гатчинскую команду, – призналась Людмила Николаевна. – А как член семьи ленинградской я желаю: пусть победит сильнейший! Здорово, что этот турнир в преддверии Дня Победы стал традиционным и уже который год открывает футбольный сезон в Ленинградской области».

Екатерина Дзюба