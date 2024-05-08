По поручению прокурора пенсионеру вручен знак «Жителю блокадного Ленинграда»

Прокуратура Ленинградской области провела проверку по обращению 90-летнего Григория Дмитриевича Аллика об оказании помощи в получении знака «Жителю блокадного Ленинграда».

В соответствии с положением данный знак вручается гражданам, прожившим не менее 4 месяцев в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), в том числе детям до 7 лет.

Ранее Григорий Дмитриевич обращался с заявлением о присвоении ему этого статуса в администрацию Ломоносовского района Ленинградской области (по месту проживания в г. Ленинграде в период блокады), но ему было отказано, так как не был подтвержден факт проживания в городе более 4 месяцев в период блокады.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что заявитель находился в г. Ленинград до 5 августа 1942 года, когда и был эвакуирован.

Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта проживания гражданина на территории г. Ленинграда в период блокады.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Администрацией Ломоносовского района Ленинградской области принято решение о выдаче Григорию Дмитриевичу знака «Жителю блокадного Ленинграда».

Знак вручен пенсионеру в преддверии праздника дня Победы в Великой Отечественной войне.