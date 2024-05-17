Прокурор Ленобласти проведёт приём в Гатчине

Время работы Мобильной приемной прокуратуры Ленинградской области - с 16.30 до 18.00 час. Прием граждан работниками органов прокуратуры Ленинградской области совместно с представителями военной прокуратуры состоится в филиале государственного Фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7.

Заявители могут обратиться с жалобами по любым вопросам, связанным с нарушением их прав в указанной сфере.

Рекомендуется заранее подготовить письменные обращения, содержащие сведения, необходимые для их рассмотрения, копии обжалуемых ответов и решений, при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Для предварительной записи необходимо до 13.00 24 мая обратиться лично в городскую прокуратуру или по следующим телефонам:

- в прокуратуре области - 8 (812) 425-77-25 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Федоровна Зайцева);

- в Гатчинской городской прокуратуре - 8 (813) 715-75-07 (дежурный прокурор).