Прокурор Ленобласти проведёт приём в Гатчине
Во вторник, 28 мая, Мобильная приемная прокуратуры Ленинградской области под председательством прокурора области Сергея Жуков-ского проведет личный прием жителей Гатчинского района по вопросам обеспечения прав участников специальной военной операции (далее - СВО), оказания им и членам семей социальной поддержки.
Время работы Мобильной приемной прокуратуры Ленинградской области - с 16.30 до 18.00 час. Прием граждан работниками органов прокуратуры Ленинградской области совместно с представителями военной прокуратуры состоится в филиале государственного Фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7.
Заявители могут обратиться с жалобами по любым вопросам, связанным с нарушением их прав в указанной сфере.
Рекомендуется заранее подготовить письменные обращения, содержащие сведения, необходимые для их рассмотрения, копии обжалуемых ответов и решений, при себе иметь документы, удостоверяющие личность.
Для предварительной записи необходимо до 13.00 24 мая обратиться лично в городскую прокуратуру или по следующим телефонам:
- в прокуратуре области - 8 (812) 425-77-25 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Федоровна Зайцева);
- в Гатчинской городской прокуратуре - 8 (813) 715-75-07 (дежурный прокурор).