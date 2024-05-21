Вместе – к Победе!

Участниками мероприятия стали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель Управления общественно-политической работы Следственного комитета России, герой России, генерал-майор юстиции Сергей Петров, руководитель Следственного управления СК России по Ленобласти, генерал-лейтенант юстиции Сергей Сазин, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, а также сотрудники центрального аппарата и региональных следственных управлений СК России, кадеты и курсанты ведомственных образовательных учреждений, представители поискового движения, ветераны и участники СВО, гатчинцы.

Напомним, первый в истории Следственного комитета России Слет поисковых отрядов региональных управлений Следственного комитета России успешно прошел в прошлом году в Псковской области. На открытие второго слета и спартакиады в Гатчину приехали команды кадетских корпусов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Севастополя и ученики кадетского класса города Луганска. В этом году у ребят большая культурно-просветительская и образовательная программа, а в спортивную часть кадетский спартакиады вошли такие виды испытаний, как стрельба, шахматы, волейбол и теннис.

Приятно отметить, что во всех торжественных ритуалах слета участвовали воспитанники военно-патриотического объединения «Отчий край» города Гатчины. А из уст популярного гатчинского ведущего Бориса Демина звучали проникновенные стихи гатчинского поэта Алены Тришиной:

Не проходи, товарищ!

Поклонись

Героям-комсомольцам

в битве павшим…

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к памятнику комсомольцам-подпольщикам.

Участников слета приветствовал глава 47-го региона Александр Дрозденко.

- Вот уже более 30 лет поисковые отряды со всей России и зарубежья, работая во время «Вахты Памяти» в Ленинградской области, находят останки советских солдат. Каждый год от 2 до 4 тысяч погибших героев мы предаем земле. К сожалению, не все фамилии восстановлены, не все имена героев известны, но мы точно знаем, что их подвиг бессмертен. Не только советский солдат заплатил своей жизнью за освобождение Ленинградской области. В Ленинградской земле было замучено, повешено, расстреляно сожжено более 2 тысяч мирных жителей, чьи имена установлены. А всего - более 600 тысяч человек. Только в Гатчине за время оккупации было уничтожено 80 тысяч человек. В 2022 году Следственным управлением и поисковым отрядом «Искра» Гатчинского района начались поисковые работы в парке Сильвия. Следственными органами по факту обнаружения места захоронения мирных жителей, расстрелянных в период оккупации фашистами, было возбуждено уголовное дело. За два года в результате раскопок удалось поднять на поверхность около 200 человек – военнопленных, гражданских, женщин и детей, а также фрагменты их вещей и одежды. Поисковая работа будет продолжаться – это наш долг, - сказал губернатор.

На территории парка Сильвия прошла церемония передачи символа Всероссийской патриотической эстафеты СК России «Вместе – к Победе!» в Ленинградскую область.

- В годы Великой Отечественной войны наши прадеды и деды одержали Великую Победу над фашисткой нечистью, - отметил Герой России, генерал-майор юстиции Сергей Петров. - Сегодня их внуки и правнуки в зоне специальной военной операции воюют за правое дело, за освобождение Донбасса от киевской хунты, которая поставила целью уничтожить свободу говорить на родном языке, стереть из памяти народа русскую историю и культуру. Сегодня здесь в строю стоят настоящие патриоты своей Родины. Это придает уверенности сказать: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

Сергей Петров передал статуэтку с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!» руководителю Следственного управления СК России по Ленинградской области Сергею Сазину.

Принимая эстафету, Сергей Сазин поблагодарил присутствующих, и в первую очередь поисковиков, за огромный вклад, который они вносят в защиту традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей путем сохранения исторической памяти, а также рассказал о проводимой архивно-поисковой работе, проводимой Следственным управлением.

- Знаменательно, что мы собрались в Гатчинском районе, где мы встречаемся на поисковых работах. Много трагических мест на ленинградской земле. И во многих районах ведется поисковая работа. Только в нашем Следственном управлении создано шесть поисковых отрядов, где работают следователи и криминалисты, и конечно, наши кадеты. Я твердо уверен, что никто не забыт и ничто не забыто. Эти слова мы помнить будем вечно. Никто не сможет перекроить или фальсифицировать нашу историю, - сказал Сергей Сазин.

По его словам, с 2020 года сотрудниками Следственного управления совместно с поисковыми отрядами и объединениями удалось обнаружить и поднять на поверхность костные останки более 2500 человек в разных районах области, погибших в войну со следами повреждений, свидетельствующих о причинении насильственной смерти, что послужило основанием для проведения процессуальных проверок, возбуждения и расследования уголовных дел.

Напомним, что старт Всероссийской патриотической эстафеты СК России «Вместе – к Победе!» был дан в Москве. В День Победы 9 мая 2024 года ее символ побывал на Мамаевом кургане в городе-герое Сталинграде, а 21 мая – в городе воинской славы Гатчине. Эстафета проходит по городам нашей Родины и призвана рассказать о преемственности поколений защитников Отечества. Популяризация славного исторического прошлого нашей Родины, подвигов ее героев, в том числе участников специальной военной операции.

Татьяна Можаева