Женя Родионов — христианский воин-мученик

Для прихожан церкви во имя святителя Николая Чудотворца в Карташевской 23 мая — день особенный. Вот уже семнадцатый год подряд в этот день возле поклонного креста собираются люди, чтобы принять участие в панихиде по православному воину-мученику Евгению Родионову, его товарищам и погибшим воинам — уроженцам Гатчинской земли.

Русского воина Евгения Родионова знают во многих странах мира. Он пока не канонизирован для общецерковного почитания Русской Православной церковью, но является местночтимым святым в Астраханской митрополии и Сербской Православной церкви. В памяти многих он навсегда останется Женей Родионовым - совсем ещё юным человеком, почти мальчиком, не сломавшимся под жесточайшими пытками, физическими и психологическими — во имя православной веры и всего нашего Отечества.

Память о Евгении Родионове приобретает особое значение в наши дни, когда наша страна снова вынуждена защищать себя. Сейчас к небесному воинству присоединились и те, кто ушел воевать и погиб на Донбассе. Именем воина Жени Родионова назван один из российских батальонов, сражающихся в зоне СВО...