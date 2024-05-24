Ремонт дорог – на контроле

В мае ленинградские дорожники приступили к работе на нескольких крупных объектах в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Один из самых интересных и сложных примеров – автодорога, ведущая к известному курорту «Охта-парк» во Всеволожском районе. Здесь дорожники не просто меняют старое асфальтовое покрытие на новое, но и укрепляют дорогу бетонными плитами, а также используют инновационные технологии.

Ещё на подъезде к деревне Сярьги можно заметить внушительных размеров колонну дорожной техники: бульдозеры, экскаваторы-погрузчики, асфальтовые катки. С учётом плотного трафика работы ведутся только по одной полосе, с применением реверсивного движения. Небольшие неудобства, конечно, есть, но зато уже через несколько месяцев по этой трассе можно будет комфортно и безопасно передвигаться.

— Дорога сейчас не в самом лучшем состоянии, а ведь здесь очень много СНТ, много жителей. Кроме того, дорога проходит около популярного курорта, где много отдыхающих круглогодично. Поэтому жители очень просили сделать ремонт, — рассказал начальник профильного отдела ГКУ «Ленавтодор» Владислав Старальцев.

По предложению «Ленавтодора» дорожные работы на отрезке этой трассы проводят с использованием новой технологии — метода холодного ресайклинга. С помощью специальной машины — ресайклера — снимается поверхностный слой старого покрытия. Дальше в роторном барабане оно измельчается и смешивается с водой, цементом и щебнем. Получаемая смесь наносится на поверхность, образуется бетонная плита, на которую позже укладывается асфальтовое покрытие.

Как отмечают специалисты, такая система менее затратна, чем другие. К тому же все работы происходят прямо на участке, где идёт ремонт, за счёт чего экономится много времени. Важно и то, что новая дорога прослужит долгие годы. Эта технология уже зарекомендовала себя на дорогах Ленинградской области. Таким способом, например, были проведены работы на участке между Лепсари и Борисовой Гривой, на участках дорог в Кингисеппском районе.

— На данный момент регенерация методом холодного ресайклинга во многом упрощает само строительство дороги, потому что трассы старые и не были предусмотрены для такой интенсивности движения, как здесь, — пояснил начальник участка подрядной организации Олег Соболев.

Всего на подъезде к деревне Сярьга подлежит ремонту чуть более 4-х километров трассы. В ближайшее время дорожники приступят к укладке выравнивающего слоя асфальта. Но проектом предусмотрена не только замена асфальтобетонного покрытия. Специалисты укрепят обочины, установят новые дорожные знаки, обустроят тротуары и укрепят мост через реку Охта.

— Присоединяйтесь к нам, у нас очень интересная работа, точно не соскучитесь, — предложил журналисту «Ленинградской панорамы» водитель бульдозера. — Лишних рук не бывает, поэтому поможете нам и на других объектах, там жители тоже ждут новый асфальт.

И правда, ведь в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» только во Всеволожском районе планируют обновить участки на трассе между Юкками и Кузьмолово, а также участок Староприозерского шоссе между Агалатово и Новоприозерским шоссе. Всего же в Ленинградской области в 2024 году отремонтируют порядка 200 километров дорог.

Ксения Бондаренко

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