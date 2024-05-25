Юрий Бачуров: «Предпочитаю быть молодым в девяносто!»

Ворота перед домом Юрия Бачурова широко распахнуты, но хозяина дома нет. Телефонный звонок: «Извините, мне неожиданно пришлось отъехать. Мы с главой администрации Дмитрием Румянцевым сейчас на берегу Оредежа. Подыскиваем место для гребной базы. Вас дома встретят, чаем напоят, а я буду минут через десять».

Десять минут растянулись на все сорок, но я не пожалел. Было время осмотреться. Просторная веранда полна света. В лучах небесного светила поблескивают многочисленные кубки спортивных побед, расставленные, кажется, в абсолютном беспорядке, хозяин дома явно не уделяет им особого внимания. Но вот чему, точнее, кому уделено огромное внимание, так это некоей красивой женщине с порой немного грустным, порой загадочным взглядом. Стены веранды увешаны её фотографиями, на полках шкафчика в рамках стоят её портреты. Создаётся даже ощущение ее физического присутствия в доме.

К воротам, наконец, подъезжает автомобиль. Водитель, как потом оказалось, глава Сиверской администрации Дмитрий Румянцев, помогает выбраться из машины герою нашего сегодняшнего интервью. На костылях он медленно идёт к дому.

- Юрий Кузьмич, вы же по телефону говорили, что ещё недавно ходили с детишками в походы?

- Так и есть, ходил. Но, я не утверждаю, может, просто совпадение, в позапрошлом году, после противоковидной вакцины, скрутило не на шутку.

- Ну и возраст всё-таки…

- А что возраст? Есть у меня такое стихотворение: «Можно быть молодым в девяносто, можно в тридцать ходить в стариках». Я предпочитаю быть молодым в девяносто.

Во внешности Юрия Кузьмича, прежде всего, обращаешь внимание на его ладони. Две лопаты, вроде тех, которыми снег чистят. В разговоре он эмоционален. Полежат немного эти две лопаты на столе, но стоит их обладателю заговорить о чём-то важном, они взлетают, начинают активно разгребать воздух. Юрий Кузьмич и сейчас вполне себе, что называется, «крепкий старик», но можно представить, каким он был в годы активных занятий спортом. Сплошной комок мышц, снабжённый широкой грудной клеткой и светлой головой.

В годы своих спортивных побед Юрий Бачуров неизменно выступал в роли загребного, то есть человека, который задаёт темп и силу работы всей команды. То есть, несомненный лидер в четвёрке спортсменов.

Меня зачали на Соловках

- В Интернете пишут, что вы родились в 1933 году в городе Иваново.

- Нет, не совсем так. Я родился в городе Шуя, это в Ивановской области. Семья у нас была самая простая, но с непростой судьбой. Родителей раскулачили, слишком много у них живности было - коровы, свиньи, куры. Живность забрали, а родителей сослали на Соловки. Видимо, там меня и зачали. По сей день не знаю, каким образом, но моим удалось выбраться с Соловков.

- Юрий Кузьмич, а как вы сегодня относитесь к событиям тех лет? Раскулачивание, репрессии?

- Мы ничего уже не изменим в прошлом. Ни в своём, ни в прошлом страны. Нужно изучать его, знать историю своих предков, бережно к ней относиться, но думать о будущем. Работать над будущим. Минувшее не изменить, а завтрашний день – он в наших руках, над ним и нужно трудиться.

- Итак, из Соловков ваша семья перебирается в Шую…

- Да, возвращаться в деревню им не имело никакого смысла, они осели в Шуе. Там тоже был частный дом. Тоже живность, меньше, конечно, чем раньше, но всё же вся семья жила натуральным хозяйством. В магазинах почти ничего не покупали. Всё своё. Оба моих родителя из многодетных семей. У мамы было восемь братьев и сестёр, у отца семь. Все жили очень дружно, помогали друг другу, и вот этот семейный уклад сохранился у нас по сей день. Мы с женой душа в душу прожили 62 года.

- Простите, это её фотографии?

- Да. В прошлом году она ушла от нас, а в этом, на её день рождения, я позвал детей, внуков и сделал что-то вроде выставки её фото. От молодых лет до самых последних.

- Не будем забегать вперёд, вернёмся в Шую. У вас были братья, сёстры?

- Да, я поздний ребёнок. У меня сестра на тринадцать лет старше, брат на десять. К нам в Шую отдохнуть всегда приезжали мамины и папины родственники. Из Москвы, Ленинграда, Ярославля - со всей страны. Дом, особенно летом, всегда был полон гостей. Семья заложила в душу, в характер крепкий фундамент, правила жизни. Доброту, бережное отношение к человеку, особенно к детям. Научила способности поступаться своими интересами ради другого человека. Семья научила все вопросы, не скрываясь, не обманывая друг друга, решать совместно. И по сей день мы по воскресеньям вместе работаем, отдыхаем, собираемся за столом, решаем насущные вопросы. Я, сын, дочь, четверо внучек. Присоединяются иногда другие родственники. И я, в свои 90 лет, чувствую себя их сверстником. Никто не отталкивает меня, и я не завидую их молодости. Мы все на равных.

- Когда началась война, вы уже были довольно взрослым мальчиком. Помните 22 июня?

- Конечно, помню. Недавно у меня вышла книжка «Мои любимые стихи, которые читаю наизусть». Я без преувеличения могу читать стихи часами. Так что с памятью всё в порядке. В год начала войны я пошёл в первый класс. А 22-го дом, как всегда, полон гостей. После речи Левитана были, понятное дело, ахи, охи, вздохи, но все считали тогда, что это ненадолго, скоро всё закончится. Мы, дети, тем более были уверены в этом.

Сразу же попали под призыв и ушли на фронт папа и старшая сестра. Через год на войну отправился брат. Мы с мамой остались вдвоём. Отец воевал под Тихвином, попал там в окружение. Очень долго их небольшой отряд пробовал прорваться к своим. Чудом им это удалось. Начальство на них посмотрело - кожа да кости, все заросшие, завшивленные. Им дали небольшой отпуск, чтобы могли съездить домой, прийти в себя. Хорошо помню вечер, когда мы с мамой сидим за столом, ужинаем. Чугунок картошки, хлеб, чай. Вдруг без стука открывается дверь, и на пороге стоит какой-то незнакомый мужчина в шинели. А у нас у дверей стояло ведро, куда мы собирали картофельные очистки и всякие пищевые отходы поросёнка кормить. Мужчина падает на колени, начинает горстями зачерпывать, есть эту смесь.

- Это отец?

- Да, но его не сразу узнаешь. Заросший весь, лохматый. Мама, конечно, узнала, бросилась к нему: «Кузьма, что ты делаешь?! Вон, еда на столе!» Мы, конечно, всё это вырвали у него. А он, во-первых, не видит, у него только вот этот ближний круг в поле зрения, во-вторых, в дом он сразу не мог войти. Отец говорит: «Я в дом не пойду». Встал, вышел на двор и сразу к бане. Сжёг всю одежду и очень долго мылся, чтобы в дом зайти чистым. Такая она, война его была. Голод, вши и смертельная усталость. Отдохнул, уехал обратно воевать. Нам повезло, все вернулись с войны живыми.

Со спортом по жизни

- Когда и как появился спорт в вашей жизни?

- Я с самых ранних лет испытывал тягу к физическим упражнениям. Никто меня не подталкивал к этому, тем более не заставлял. Всё само собой сложилось. Установил во дворе турник, потом появились гири, скакалка. Наконец, пришёл день, когда без ежедневных физических упражнений, без нагрузок я уже не мог обходиться. Я и сегодня тем, уже сотням ребятишек, с которыми занимался и занимаюсь, говорю: «Не важно, станете ли вы олимпийскими чемпионами, добьётесь ли чего-нибудь значительного в спорте. Важно, чтобы у вас в крови появилась необходимость ежедневно заниматься физическими упражнениями. Только тогда вы будете энергичными, мобильными, здоровыми людьми».

Почему я дожил до девяноста и сохранил неплохую форму? Ежедневная зарядка, и ещё расскажу вам о двух главных принципах своей жизни. Может быть, кому-то это пригодится. Первый - постоянно заставлять свою голову работать. Постоянно! И второй принцип - голова не должна давать покоя моим мышцам. Тогда у вас долго будут сохраняться ясный разум и здоровое тело.

- Все ваши главные достижения связаны с академической греблей. Когда вы узнали об этом виде спорта, начали заниматься?

- Здесь нужно пару слов сказать о том, как я оказался в Ленинграде. Я хорошо учился в школе, окончил её с серебряной медалью. Заранее наметил для себя поступать в Ленинграде в Военмех – военно-механический институт. Послал на имя ректора все необходимые документы: аттестат, медаль, характеристики. И буквально через неделю приходит ответ: «Вы приняты на машиностроительный факультет, с предоставлением общежития».

- Без экзаменов?

- Да, сыграла свою роль медаль, хорошие характеристики. И вот я уже в Ленинграде. Общежитие на Обводном, 161, напротив Варшавского вокзала. Нас в комнате четверо. Все из разных городов. Познакомились. В последний день августа, перед началом занятий, пошли в ЦПКиО отметить поступление, знакомство. Сидим на берегу Средней Невки (тогда я не знал, как река называется, но потом многие годы прошли на Малой и Средней Невках). И вот здесь состоялась та самая первая встреча с академической греблей, о которой вы спрашивали. Напротив нас какой-то мощный спортивный клуб. Большое здание, ступеньками спуск к воде, плоты. И вдруг - волшебное зрелище. Выходит из помещения высокий стройный парень и на вытянутых вверх руках несёт длинную, блестящую на солнце «сигару». Мы все ахнули: «Как это он такую тяжесть несёт?» Ну, это нам тогда казалось, что это что-то такое немыслимое.

Это была, как я потом узнал, академическая одиночка. Парень поставил её на воду, красиво оттолкнулся от причала, сел, вставил вёсла и несколько гребков, тик-тик-тик, он уже скрылся с наших глаз. А мы сидим, смотрим, как заворожённые. Никто из нас раньше ничего подобного не видел. Я очнулся первым. Говорю: «Ребята, все виды спорта, которыми мы занимались, они, конечно, хорошие, но я хочу переквалифицироваться. Хочу так же, как вот этот парень, на лодке по реке. Как я это сделаю, не знаю, но я своего добьюсь!» Начались споры. «Да это наверняка только для своих. Куда нам, провинциалам, в калашный ряд!» В общем, пища для разговоров на целый день.

Начались занятия в институте. Уроков физкультуры никто не отменял. И тут оказывается, что при Военмехе есть клуб академической гребли «Искра». Руководит им Тамара Николаевна Богданова, мастер спорта, чемпион Советского Союза. Она нас приняла, и так я попал в академическую греблю. В лодку сажали не сразу. Сначала тренировочные плоты. Вот что-то подобное мы сейчас хотим с Дмитрием Сергеевичем Румянцевым у нас в Сиверской организовать. Там нас учили, как правильно держать весло, регулировать дыхание, что очень важно, и прочая, прочая.

Гребля – силовой вид спорта, очень красивый, зрелищный. Солнце, воздух и вода. Но нужно бесконечно много работать. Есть знаменитое высказывание Стива Ферберна, великого английского тренера: «Мили делают чемпионов». То есть, чем больше миль, километров ты пройдёшь на тренировках, чем больше пота прольёшь, тем больше шансов на успех.

- В институте учились хорошо?

- А куда мне было деваться? Троек получать было нельзя, иначе останешься без стипендии. Тридцать рублей стипендия, по рублю на день. У меня всё было расписано. Тридцать копеек завтрак-обед. Учёба. Три копейки на трамвай до клуба. Тренируешься. На обратном пути заходишь в магазин, покупаешь бутылку кефира и батон. Поужинал, ложишься спать. И так изо дня в день.

- Наверное, подработки какие-то случались, как у большинства студентов?

- Обязательно! Мы радовались, когда на Бадаевские склады завозили фрукты. Ночью разгружаешь, сыт фруктами. Радовались, когда на «Красном треугольнике», неподалёку от нас, происходит прорыв. Вода хлещет, помогли решить проблему, у тебя галоши на ненастное время года. Мы вообще тогда всему радовались, хотя, если посмотреть с позиций сегодняшнего дня, не жизнь, а сущий ад.

Олимпиада-60

- Первое олимпийское золото в гребле для советской сборной завоевал в 1952 году в Хельсинки Юрий Тюкалов, знаменитый, можно сказать, великий наш спортсмен. Что характерно, запасными членами команды тогда поехали два студента Военмеха - Михаил Прудников и Гейзер Журавлёв. То есть для нас, студентов, которые учились параллельно с ними, было понятно, что в принципе есть шанс поехать даже на Олимпиаду. Если эти наши парни смогли, то почему мы не сможем?

Перепробовали разные лодки. Восьмёрка, четвёрка, двойка. И вот мы с Валей Морковкиным сели в двойку распашную, без рулевого, и у нас пошло. Стали давать хороший результат. В 1956 году в Москве, на Химкинском водохранилище, проводится первая Спартакиада народов СССР. Должны были туда поехать именно те два дублёра - Миша Прудников и Гейзер Журавлёв. Но они оба внезапно заболели. Тамара Николаевна Богданова говорит: «Что делать, придётся вам за них отдуваться». Ехали с мыслью «не опозориться», и неожиданно для всех и для себя заняли третье место. Первые два были у знаменитых лодок, зубров, чемпионов СССР на протяжении долгих лет, но они к этому времени уже сходили, что называется, с дистанции по возрасту. Тренеры нас заметили, мы стали кандидатами в сборную.

Было понятно, что нужно сосредоточиться на тренировках, сборная СССР - это уже не шуточки, это наше будущее. Пересели в четвёрку. Сформировали состав: Игорь Ахремчик, Валентин Морковкин, Анатолий Тарабрин, Юрий Бачуров. Я – загребной, Морковкин – рулевой. Это тот состав, который можно назвать золотым. В 1958 году нас отобрали для выступления в Королевской регате в Англии. Это неофициальный чемпионат мира по гребле.

- Как вам Англия, первые впечатления?

- Королевская регата – соревнование с вековыми традициями. Всё продумано до мелочей. Запомнилась, конечно, роскошная Королевская трибуна. Вход туда стоил, как хороший дорогой костюм.

- Королева присутствовала на соревнованиях?

- Нет, была её сестра - принцесса Маргарет. Очень приветливая обаятельная женщина. Всего на два года старше меня. Мы с ней даже мило поболтали на английском во время вручения наград.

- У вас английский на базе института?

- Да, примитивный, но она меня понимала, а я её - если говорить медленно и стараться понять друг друга. Спрашивала о Ленинграде, Эрмитаже. Многое знала, кстати, о наших музеях, дворцах. Очень приятное впечатление оставила принцесса Маргарет. Мы трижды принимали участие в Королевской регате. Первый раз из-за досадной ошибки проиграли финал, второй и третий – выиграли. Я, кстати, почётный член Королевского гребного клуба Англии.

- Олимпиада 1960 года в Риме стала пиком вашей спортивной карьеры?

- Да, мы очень уверенно шли к финалу. Там должны были столь же уверенно побеждать. Но, увы, всего лишь третье место. Сложился целый ряд факторов. Один из них – фальстарт. Сделала его чехословацкая команда, будь она неладна. Мы тогда на нескольких первых метрах сразу, едва ли не на корпус обгоняли своих основных конкурентов – американцев и итальянцев. Был у нас в команде человек чрезвычайно эмоционально возбудимый. Видимо, сама обстановка финала, эмоциональное напряжение, мысль, что мы обязательно должны победить, плюс этот злополучный фальстарт сказались на нём. Опять мы шли хорошо, но перед самым финишем, значительно опережая всех, наша лодка вдруг встала. Он, этот наш товарищ, выдохся окончательно, потерял на какое-то время контроль над собой и уже не грёб, а просто автоматически водил веслом над водой. Но это мы потом поняли, после просмотра заезда по телевизору. А тогда ничего не было понятно и жутко обидно. Правда, встретила нас наша сборная по гребле, как героев. Оказывается, даже наше третье место приносило сборной СССР необходимые очки, и в общекомандном зачёте мы завоевали первое место. И, конечно, никаких обид на нашего товарища. Надо побывать на Олимпиаде, выступить в финале, чтобы понимать, насколько там чудовищное нервное напряжение.

Жена

- Юрий Кузьмич, несколько слов о жене. Когда вы с ней познакомились?

Я не успеваю ещё задать вопрос, как ладони-лопаты взлетают вверх, собеседник начинает читать стихотворение. Жаль, уважаемый читатель, вы не услышите этого голоса и интонаций. Бумага лишь в малой степени передаёт тот наплыв чувств, эмоций, что стоят за словами.

Я люблю эту женщину, очень люблю,

Мой диагноз предательски точен,

Между правдой и ложью стою на краю,

Я люблю эту женщину, очень!

Без неё всё не так, без неё всё не то,

Без неё всё становится прочим,

Без неё словно льётся вода в решето,

Я люблю эту женщину. Очень.

Я не знаю, за что, я не знаю, зачем

Перепутались мысли и ночи,

Но я повторяю всюду и всем -

Я люблю эту женщину. Очень!

Почему лишь сейчас? Где ты раньше была?

Кто мне эту судьбу напророчил?

Ведь осталось так мало любви и тепла,

Всё равно я люблю её. Очень.

Мы познакомились с Александрой, с Сашей, 66 лет назад, а прожили вместе счастливо, красиво 62 года…

Слушая собеседника, вглядываясь в его взволнованное лицо, заблестевшие глаза, мне вспомнилось выражение «страсть, подёрнутая пеплом». Оно относится, как правило, к пожилым людям, покрытым сединой, уставшим от жизни. Казалось бы, всё у них позади. Но внезапно звучит заветное слово, возникает перед глазами образ, и человек мгновенно преображается. Запас страстей у него, оказывается, ещё совсем нешуточный, пепел прошлого слетает, человек на глазах молодеет, становится таким же ярким, порывистым, каким был когда-то.

- Юрий Кузьмич, можно не продолжать. В стихах вы уже всё сказали. Любая женщина была бы счастлива, если бы ей посвятили такие строки. И, видимо, жена ваша была очень счастливым человеком.

Пенсионеры и дети

- О чём болит душа, что обязательно хотелось бы сказать через вашу газету. Недавно я провёл мастер-класс. Говорил о том, как у детей постепенно появляется и крепнет любовь к спорту, а у пенсионеров, которые зачастую не знают, чем заняться, тяга к воспитанию детей, к работе с ними – к деятельности, которая принесёт им моральное удовлетворение, придаст новый смысл жизни. Как подступиться к тому, к чему я пришёл? Сейчас построен стадион, где занимаются более сотни ребятишек, и создан гребной клуб. Десятки мальчишек и девчонок уже бороздят воды Оредежа на лодках, байдарках. Всё это на общественных началах.

- Юрий Кузьмич, но вы же понимаете, что у вас особое положение в обществе, вы – человек особенный.

- А я и не хочу сказать, что все должны добиваться подобных моим результатов. Каждый берёт себе дело по силам. Собрать детей на улице, провести какое-то спортивное мероприятие, сходить с ними в поход, для начала хотя бы в парк, рассказать о профессии, которой хорошо владеешь. Был хорошим строителем - расскажи, как дома строить, печником - как печки кладутся. У каждого из нас за плечами огромный жизненный и профессиональный опыт. Можно, как в моём случае, начать хотя бы с собственных внуков и внучек, их друзей-приятелей. Детишки наши ведь, зачастую, неприкаянными сидят по домам. Родителям не до них. Все деньги зарабатывают. Главное, не сидеть на месте, мол, жизнь кончилась. Общение с людьми и особенно с детьми, значительно продлевает жизнь. Уж кто-кто, а я это хорошо знаю.

Андрей Павленко