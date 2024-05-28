Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 мая

Проект «Семья: команда заботы» – приоритетный для нашей редакции в нынешнем году. Ничего удивительного в этом нет: Год семьи, объявленный президентом, побуждает нас всех обратить внимание на основу основ, на то, что является главной составляющей нашей жизни.