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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

29.05.2024 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Большие Слудицы.

 

29.05.2024 с 10:00 до 19:00 2 раза на 30 минут

Таицкое ГП:

тер. Ивановка;

д. Малая Ивановка;

д. Большая Ивановка;

д. Старицы.

 

29.05.2024 с 10:00 до 17:30

Сусанинское СП:

д Мыза;

д Заборье;

д Ковшово;

д Виркино;

п. Сусанино, линия 6,7,8,9, ул. Некрасова, Островского, 1 Мая, Пушкинская,

пр-кт Лермонтовский,

п. Кобралово часть.

 

29.05.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой.      

 

29.05.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Поддубье,

д. Новое Поддубье,

д. Старое Поддубье.      