Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
29.05.2024 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Большие Слудицы.
29.05.2024 с 10:00 до 19:00 2 раза на 30 минут
Таицкое ГП:
тер. Ивановка;
д. Малая Ивановка;
д. Большая Ивановка;
д. Старицы.
29.05.2024 с 10:00 до 17:30
Сусанинское СП:
д Мыза;
д Заборье;
д Ковшово;
д Виркино;
п. Сусанино, линия 6,7,8,9, ул. Некрасова, Островского, 1 Мая, Пушкинская,
пр-кт Лермонтовский,
п. Кобралово часть.
29.05.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой.
29.05.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Поддубье,
д. Новое Поддубье,
д. Старое Поддубье.
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