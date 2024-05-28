«Импульс добра» — у Ленобласти

Результаты были озвучены сегодня в Москве, в ходе Всероссийского фестиваля социального предпринимательства «Импульс добра: будущее с человеческим лицом».

Премия организована Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

По оценке Агентства стратегических инициатив Ленинградская область по итогам 2023 года занимает 2-е место в рейтинге внедрения Регионального социального стандарта и 4-е место в рейтинге субъектов РФ по количеству предпринимателей, получивших статус социального предприятия. В 2024 году в регионе будет более 500 социальных предприятий, и на сегодняшний день подтвердили свой статус или получили его вновь уже 280 субъектов МСП.

Социальные предприятия оказывают услуги в сфере дополнительного образования детей, медицины, присмотра и ухода за пожилыми людьми и инвалидами, работают в направлениях спорта, культуры, производят товары и создают рабочие места для социально незащищенных категорий граждан.

Самыми эффективными мерами поддержки социальных предприятий в Ленобласти являются налоговые льготы (1% с дохода при упрощенной системе налогообложения), региональные субсидии и грантовая поддержка. Начиная с 2021 года грантополучателями стали 250 социальных предприятий, общая сумма поддержки составила более 130 млн рублей, а общий объём финансирования, направленного на поддержку социального предпринимательства в Ленинградской области, только за последние 2 года превысил 1 млрд 380 млн рублей.