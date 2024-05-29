Совет депутатов Дружногорского поселения – среди лучших

Конкурс проводится Законодательным собранием с 2007 года. Почетные грамоты и денежные сертификаты победителям вручали Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и член постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Светлана Рыжова.

В этом году места распределились следующим образом:

В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек»:

1 место - Совет депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2 место - Совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области;

3 место - Совет депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области.

В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения до 70 тысяч человек, городского округа»:

1 место - Совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

2 место - Совет депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;

3 место - Совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 30 тысяч человек»:

1 место - Совет депутатов муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

2 место - Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

3 место - Совет депутатов муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 8 тысяч человек до 30 тысяч человек»:

1 место - Совет депутатов муниципального образования "Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области";

2 место - Совет депутатов муниципального образования "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области

3 место - Совет депутатов муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 8 тысяч человек»:

2 место - Совет депутатов муниципального образования "Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области".

2 место - Совет депутатов Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

3 место - Совет депутатов Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района.

В номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек»:

2 место - Совет депутатов муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2 место - Совет депутатов Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

3 место - Совет депутатов муниципального образования "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области.

В номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения до 5 тысяч человек»:

1 место - Совет депутатов Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области;

2 место - Совет депутатов муниципального образования "Большелуцкое сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области;

3 место - Совет депутатов Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области