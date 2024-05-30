Бюджет города Гатчины увеличился на полмиллиарда рублей

Председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова подробно рассказала депутатам о предлагаемых изменениях в главный финансовый документ города.

Депутатам было предложено увеличить доходную часть бюджета на 524 млн рублей: 33,7 млн рублей – это дополнительные налоговые и неналоговые поступления, 453,6 млн рублей - субсидия из бюджета Гатчинского муниципального района, 36,1 млн рублей – субсидия из бюджета Ленинградской области.

Расходы бюджета также возрастут на 524 млн рублей. Средства в том числе предусмотрены на:

- ремонт дорог и замену инженерных коммуникаций по улицам Чехова, Красной, Урицкого, Радищева, Рошаля, Крупской,

- строительство участка улично-дорожной сети между микрорайонами Аэродром и Мариенбург,

- капитальный ремонт двух дворов: ул. Константинова, 4 – ул. Крупской, 9 – ул. Подрядчикова, 14 и ул. К. Маркса, 59а, 59б – Урицкого, 22,

- замену инженерных сетей в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды»: во дворе д. 20а по ул. Урицкого и на общественной территории в Мариенбурге,

- ремонт участков теплотрассы по ул. Зверевой,

- ремонт коллектора от микрорайона Речной до КНС на ул. Сандалова,

- благоустройство сквера «Юность»,

- замену светильников на ул. Соборной и бульваре Науки,

- приобретение квартиры для инвалида-колясочника в рамках муниципальной программы.

Всего на капитальный ремонт и строительство дорог добавлено 237,5 млн рублей, а на капитальный ремонт инженерных коммуникаций – 216,1 млн рублей.

После внесения изменений бюджет города Гатчины впервые преодолеет рубеж в 2 млрд рублей и составит: по доходам - 2130 млн рублей, по расходам – 2238 млн рублей, дефицит – 107,5 млн рублей.

Депутаты единогласно проголосовали за данное решение.

Елена Суралёва