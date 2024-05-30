Каникулы со Знанием: в Ленобласти проекты Общества «Знание» станут частью летней оздоровительной кампании

Стоит отметить, что летние проекты Общества «Знание» пройдут в 89 регионах России. Каждый субъект страны или оздоровительная организация могут выбрать одно или несколько направлений в рамках треков: Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Кино, Знание.Игра, Знание.Лекторий.

Среди форматов можно выделить лекции и кинопоказы к памятным датам, встречи с Героями РФ и участниками СВО, викторины, научные баттлы, диалоги с представителями рабочих профессий.

«Каждый детский лагерь подготовил на лето для своих воспитанников уникальные программы, которые сделают их времяпровождение по-настоящему полезным. Чтобы эти программы стали более интересными, Российское общество «Знание» сделало интеграцию сразу шести своих проектов разных форматов — это лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, кинопоказы, научные эксперименты. Сотрудники оздоровительных организаций смогут проводить их самостоятельно или при участии наших лекторов», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей отметил, что более пяти миллионов детей будут охвачены летней оздоровительной кампанией в этом году.

Для того, чтобы принять участие в проектах Общества «Знание» летним оздоровительным организациям необходимо оставить заявку на сайте: https://regions.znanierussia.ru/leto

Просветительскую программу для школьников Российское общество «Знание» подготовило и на Выставке “Россия”. 4 июня стартуют «Каникулы со Знанием». Ребят ждут обзорные экскурсии по территории ВДНХ, увлекательные лекции от шести московских вузов на самые разные темы, а также мастер-классы. Кроме того, школьников ожидает культурная программа — ребята посетят мероприятия литературной гостиной Общества «Знание», где пройдут художественные чтения классических произведений, акустические концерты и спектакли.

Добавим, что в прошлом году в летних лагерях страны состоялось около 8,5 тысячи просветительских мероприятий от Российского общества «Знание». Слушателями и участниками лекций, мастер-классов и других мероприятий стали порядка 180 тысяч человек.