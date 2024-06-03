Семьям, ждущим прибавления, особое внимание

Обсудим вместе

О новшествах законодательства, касающегося регистрации новорождённых и других важных для будущих мам и родителей моментов, собравшимся рассказала начальник районного управления ЗАГСа Евгения МИЦКО:

– Наше учреждение будет первым, куда вы обратитесь после появления малыша, чтобы зарегистрировать акт его рождения. Мы оказываем всестороннюю информационную поддержку, чтобы вы могли сделать это быстро и правильно и не отвлекаться от главного – заботы о малыше и восстановления после родов.

Руководитель подчёркивает, что идея провести совместную информационную беседу была горячо поддержана медиками. В ЗАГСе уже несколько лет успешно работает свой клуб будущих мам «Орхидея», налажено тесное сотрудничество с родильным домом, а теперь ещё и с женской консультацией.

Вдвоём или поодиночке?

Регистрация рождения ребёнка производится в течение месяца, может проходить по месту рождения или по месту жительства родителей или одного из них. Если их брак зарегистрирован и оба носят одну фамилию, в ЗАГС может обратиться, к примеру, папа, взяв с собой оба паспорта, свидетельство о браке и медицинское свидетельство о рождении. Если фамилии у родителей разные, то необходимо будет заполнить заявление по специальной форме, в котором указывается фамилия ребёнка.

Если ребёнок рождён вне брака, то вместе со свидетельством о рождении в ЗАГСе выдадут ещё один важный документ – свидетельство об установлении отцовства; присутствие обоих родителей обязательно. Или же женщина зарегистрирует малыша как мать-одиночка. Родители-иностранцы должны предоставить документы, переведённые на русский язык и заверенные нотариусом.

– Медицинское свидетельство о рождении сейчас формируется в электронном виде, – продолжает Евгения Мицко. – Чтобы получить к нему доступ, вы должны иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Когда акушерка формирует электронное свидетельство, оно отображается в вашем личном кабинете и автоматически попадает в нашу базу данных.

Рождение малыша можно зарегистрировать также с помощью Суперсервиса. Обязательное условие – мама и папа должны состоять в браке. Вы формируете заявление, направляете его отцу (у него тоже должна быть подтверждённая учётная запись) в личный кабинет, согласовываете имя ребёнка. Пакет документов поступает в единый государственный реестр органов ЗАГС, которые и формируют актовую запись о рождении.

Очень прошу при обращении к этой ещё достаточно новой услуге указывать актуальные номера телефонов, поскольку наши специалисты в индивидуальном порядке должны проработать механизм ее оказания с каждой семьёй.

Все успеют пожениться

Прозвучала полезная информация и для тех, кто по каким-то причинам не успел зарегистрировать отношения. Евгения Мицко сообщила будущим мамам о том, что беременность является веским основанием для сокращения месячного срока ожидания со дня подачи заявления в ЗАГС. Для этого в женской консультации нужно взять справку с номером медицинской карты и указанным сроком беременности.

– В Ленинградской области делается всё возможное для поддержки семей и заботы о будущих мамах, –подчёркивает Евгения Мицко. – Одним из памятных подарков вашему малышу станет медаль «Рождённому на земле Ленинградской». Всё необходимое на первое время вы получите также в подарке от губернатора нашего региона. В яркой коробке есть шапочки, кофточки, штанишки нейтральных цветов, подходящие для мальчиков и девочек, одеяльце, пелёнки, соски и другие нужные вещи. Все самого высокого качества. С нынешнего года по поручению главы региона предусмотрены дополнительные подарки для родителей, у которых появились на свет двойни и тройни.

Снова за парту

Помимо этого, будущие мамы узнали от акушерки Ирины АКИМОВОЙ, ведущей занятия в «школе», об обследованиях и физиологическом течении беременности на разных сроках. Так, к примеру, в последнее время изменился перечень обязательных исследований: с 32-й недели обязательной становится процедура оценки состояния плода методом кардиотокографии (КТГ) каждые две недели. Сам процесс КТГ длится от 20 минут до часа. Специалист советует приходить на процедуру после еды (не голодной) да ещё и захватить с собой перекус. На КТГ медики оценивают шевеление плода, проверяют, не испытывает ли малыш гипоксии (кислородного голодания).

Отменённое некоторое время назад третье скрининговое исследование теперь возвращено в обязательный протокол и проводится на 34-й неделе.

– Наша задача – не пропустить аномалий, а для этого врач должен посмотреть вас максимально внимательно, – поясняет Ирина Акимова. – Многие жалуются, что им не сказали, будет ли мальчик или девочка, так вот в данном случае это менее важно, чем здоровье будущего малыша. С пониманием отнеситесь и к тому, что не всегда можно зайти в кабинет с мужем.

Занятия в «Школе будущих мам» проходят еженедельно по вторникам в 13.00. На одном из последних обсуждали первый, второй и третий период родов. Далее по плану – контрацепция после родов, грудное вскармливание и другие важные для женщин темы. Хотя, замечают медики, в стрессовой ситуации полученные знания могут и забыться – всякое бывает. Тем не менее, занятия в «школе» дают большую пользу.

Специалисты отмечают также, что в последнее время молодые женщины тщательно готовятся к предстоящему материнству, проходят предварительные обследования, планируют пополнение, что говорит о серьёзном отношении к семье в целом.

И о диете

– У каждой из вас есть карты по ведению беременности. Открывайте их и читайте. Всё, что там написано – это для вас. Есть колонка с рекомендациями, включая диету. Запомните: жирное, острое, жареное, солёное должно быть полностью исключено. В приоритете, как я говорю, рабоче-крестьянская еда – отварное мясо, тушёные под крышкой блюда. Обязательно – фрукты и овощи! Во второй половине беременности часто встречаются такие осложнения, как отёки, повышенное давление, белок в моче. Всё это чревато печальными последствиями. Поэтому диету беременных важно и нужно соблюдать.

Темы обсуждения циклически повторяются, поэтому, пропустив занятие, можно посетить обсуждение волнующего вопроса чуть позже. Периодически на занятия приходят руководители и представители разных смежных ведомств. К примеру, о мерах социальной поддержки рассказывает представитель Центра социальной защиты населения, о материнском (семейном) капитале – сотрудники Социального фонда России и т.д.

Поговорили и об условиях пребывания в родильном доме. Так уже много лет каждой роженице отводится отдельный родильный зал. Медики пропагандируют и партнёрские роды, когда вместе с будущей мамой может прийти близкий человек – муж, мать, сестра, лучшая подруга и т.п. Обязательное условие – наличие флюорографии.

Наибольший наплыв учениц «школы» наблюдается после их выхода в декретный отпуск, когда появляется больше времени. Ирина Акимова подчёркивает, что здесь ждут не только беременных, но и родивших женщин, у которых возникают трудности с грудным вскармливанием. С проблемами помогут разобраться опытные специалисты акушерского дела.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области