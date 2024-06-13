Минюст разъясняет

Соответствующий обзор размещен на официальном сайте ГУ : https://to78.minjust.gov.ru/uploaded/files/obzor-tipichnyih-narushenij-zakonodatelstva-pri-registratsii-nko-2024.pdf

В целях сокращения количества отказов в государственной регистрации НКО ГУ ведется работа по оказанию заявителям методической помощи, проводится личный прием начальником ГУ, его заместителем, курирующим данное направление деятельности, а также начальником профильного отдела Главка.

Консультацию также можно получить по телефону 679-70-31 (доб. 320, 321, 317, 318, 319).